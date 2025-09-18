search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 20:42
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2025 19:46

Nova: Μεγάλος χορηγός στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας!

18.09.2025 19:46
Photo1_Nύχτες Πρεμιέρας
  • Για 4η συνεχόμενη χρονιά η Nova στηρίζει το Φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί φέτος από 1-12 Οκτωβρίου με κεντρικό μήνυμα «Αυτές οι Νύχτες μένουν» και με δύο μεγάλους καλεσμένους τον Νιλ Τζόρνταν, που θα τιμηθεί για το συνολικό του έργο και τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, που θα παραστεί στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας ΑΝΕΜΩΝΗ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
  • Η Nova αναδεικνύει το σινεμά με  ειδικά σχεδιασμένες ζώνες και κινηματογραφικά αφιερώματα στα κανάλια Novacinema και την πλατφόρμα της ΕΟΝ
  • Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ φέτος μέσα από την εκπομπή Off screen και τα ειδικά podcasts, η κριτικός κινηματογράφου της Nova Πόλυ Λυκούργου  θα φιλοξενήσει καλεσμένους και μαζί θα μας συστήσουν τις ταινίες και θα αναλύσουν τα φετινά δρώμενα

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών  και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για 4η συνεχόμενη χρονιά είναι ο μεγάλος χορηγός στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας που θα πραγματοποιηθεί από 1-12 Οκτωβρίου με κεντρικό μήνυμα «Αυτές οι Νύχτες μένουν» και με δύο μεγάλους καλεσμένους τον Νιλ Τζόρνταν, που θα τιμηθεί για το συνολικό του έργο και τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, που θα παραστεί στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας ΑΝΕΜΩΝΗ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο φετινός διεθνής θεσμός παρουσιάστηκε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίουσε Συνέντευξη Τύπου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στην Αθήνα από την Γενική Διευθύντρια, κα Τατιάνα Παππά και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή των Νυχτών Πρεμιέρας, κ. Λουκά Κατσίκα, παρουσία της Προέδρου της Κινηματογραφικής Εταιρείας Αθηνών, κας Μαρίας Μπόμπολα, του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΚΚΟΜΕΔ Α.Ε., κ. Λεωνίδα Χριστόπουλου, θεσμικών εκπροσώπων, συνεργατών και χορηγών.  

Η νέα Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου, κα Maria Wadjiny, καλωσόρισε το κοινό, ενώ στη συνέχεια, η Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ, κα Τατιάνα Παππά επισήμανε μεταξύ άλλων ότι «Οι Νύχτες Πρεμιέρας είναι ο θεσμός που σηματοδοτεί την έναρξη κάθε φθινοπωρινής σεζόν και παραμένει το πιο ζωντανό ραντεβού του σινεμά με το κοινό» και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, κ. Λουκάς Κατσίκας, παρουσίασε τον επανασχεδιασμό του φετινού προγράμματος επισημαίνοντας ότι «Και φέτος θα φιλοξενήσουμε τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, ως δώρο σε όλους όσους γεμίζουν τις αίθουσες εδώ και 31 χρόνια».

Η Αγάπη Κεφαλογιάννη, Program Director της Nova τόνισε: «Με μεγάλη χαρά και φέτος  η Nova στηρίζει για τέταρτη συνεχή χρονιά, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», ως Μεγάλος Χορηγός. Στη Nova αγαπάμε το σινεμά, αγκαλιάζουμε όλες του τις εκφάνσεις και φροντίζουμε να τις αναδεικνύουμε με ειδικά σχεδιασμένες ζώνες και κινηματογραφικά αφιερώματα στα κανάλια Novacinema και την πλατφόρμα της ΕΟΝ.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ φέτος μέσα από την εκπομπή Off screen και τα ειδικά podcasts, η κριτικός κινηματογράφου της Nova Πόλυ Λυκούργου, θα φιλοξενήσει καλεσμένους και μαζί θα μας συστήσουν τις ταινίες και θα αναλύσουν τα φετινά δρώμενα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι που στεκόμαστε δίπλα σε έναν θεσμό που τιμά την τέχνη του κινηματογράφου στην Αθήνα και προσφέρει μια πραγματική γιορτή στις κινηματογραφικές αίθουσες της πόλης μας».

Η ανακοίνωση του πλήρους προγράμματος του 31ου Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου στο site του Φεστιβάλ.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
limani-amvourgo-5
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόκο στο λιμάνι της Ραβένα: Εργαζόμενοι απέτρεψαν την αποστολή πυρομαχικών στο Ισραήλ

erdogan trump Jr 09- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σάλος από τη μυστική συνάντηση Ερντογάν με τον γιο του Τραμπ – Κάνουν μπίζνες, λέει ο ηγέτης της αντιπολίτευσης

samaras-tsipras-345
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

MRB: Πόσοι θα ψήφιζαν κόμμα Σαμαρά ή Τσίπρα

BELLA-NEW
LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Αποκαλύπτει τη σκληρή μάχη που δίνει με τη νόσο του Λάιμ – Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας της (Photos)

unnamed-6
ΘΕΑΤΡΟ

Μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία οι «Τρεις Αδελφές» του Αντόν Τσέχωφ επιστρέφουν στο Εθνικό σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 20:36
limani-amvourgo-5
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόκο στο λιμάνι της Ραβένα: Εργαζόμενοι απέτρεψαν την αποστολή πυρομαχικών στο Ισραήλ

erdogan trump Jr 09- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σάλος από τη μυστική συνάντηση Ερντογάν με τον γιο του Τραμπ – Κάνουν μπίζνες, λέει ο ηγέτης της αντιπολίτευσης

samaras-tsipras-345
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

MRB: Πόσοι θα ψήφιζαν κόμμα Σαμαρά ή Τσίπρα

1 / 3