Το «ντέρμπι αιωνίων» Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός παίζει δυνατά στην COSMOTE TV

Η 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League φέρνει το πρώτο «ντέρμπι αιωνίων» της φετινής σεζόν, το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά από την COSMOTE TV. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης», με τη σέντρα του αγώνα να γίνεται την Κυριακή 21/9 στις 21.00 (COSMOTE SPORT 1HD).

Οι μεταδόσεις της COSMOTE TV για την 4η αγωνιστική ξεκινούν το Σάββατο 20/9 με το ματς Κηφισιά–Άρης (18.00, COSMOTE SPORT 1HD) και συνεχίζονται με τον αγώνα Βόλος ΝΠΣ–Αστέρας Aktor (20.00, COSMOTE SPORT 2HD). Την Κυριακή, στις 17.30, η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται την ΑΕΚ (COSMOTE SPORT 1HD & START).

Τα κανάλια COSMOTE SPORT θα φιλοξενήσουν, επίσης, τα ματς Άρης-Μαρκό (23/9, 20.00, COSMOTE SPORT 1HD), Athens Kallithea FC-ΟΦΗ (24/9, 15.00, COSMOTE SPORT 1HD), Βόλος ΝΠΣ-Ατρόμητος (24/9, 15.00, COSMOTE SPORT 3HD), Αστέρας Aktor-Ολυμπιακός (24/9, 17.00, COSMOTE SPORT 4HD), ΑΕΚ-Παναιτωλικός (24/9, 19.00, COSMOTE SPORT 3HD) και ΑΕΛ Novibet-Λεβαδειακός (24/9, 19.00, COSMOTE SPORT 5HD) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου Ελλάδας Betsson.

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια COSMOTE SPORT

Το πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT περιλαμβάνει και την 4η αγωνιστική της Serie A, με το «Derby della Capitale» ανάμεσα σε Λάτσιο–Ρόμα (21/9, 13.30, COSMOTE SPORT 3HD & 4Κ), αλλά και το ματς Ουντινέζε–Μίλαν (20/9, 21.45, COSMOTE SPORT 3HD & START). Επιπλέον, η πρωτοπόρος Νάπολι υποδέχεται την Πίζα (22/9, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD), ενώ η Γιουβέντους, που βρίσκεται κι εκείνη στην κορυφή, δοκιμάζεται στην έδρα της Ελλάς Βερόνα (20/9, 19.00, COSMOTE SPORT 3HD).

Τη Δευτέρα 22/9, στις 21.40 (COSMOTE SPORT 1HD), η COSMOTE TV θα μεταδώσει ζωντανά την τελετή απονομής του Ballon d’Or 2025 από το Παρίσι, με τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του κόσμου να διεκδικούν τη Χρυσή Μπάλα.

Στο μπάσκετ, οι φίλοι του αθλήματος θα παρακολουθήσουν το Crete International Basketball Tournament με Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε, Ερυθρό Αστέρα και Αρμάνι Μιλάνο. Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την Παρασκευή 19/9 και την Κυριακή 21/9 και θα μεταδοθούν από το COSMOTE SPORT 4HD. Επίσης, η COSMOTE TV θα φιλοξενήσει και την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στη Ντέρμπι Στουντέντσκι για τον προημιτελικό της προκριματικής φάσης του FIBA Basketball Champions League (19/9, 21.00, COSMOTE SPORT 5HD).

Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και εκτενή ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις Πανσερραϊκός-Ατρόμητος (20/9, 18.00), ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός (20/9, 20.30) και Λεβαδειακός-ΟΦΗ (21/9, 18.00), για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν οι αγώνες Λίβερπουλ-Έβερτον (20/9, 14.30), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι (20/9, 19.30), Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι (21/9, 18.30), Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ (20/9, 17.15), Μπαρτσελόνα-Χετάφε (21/9, 22.00), Χοφενχάιμ-Μπάγερν (20/9, 16.30) και Ντόρτμουντ-Βολφσμπουργκ (21/9, 20.30).

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των αθλητικών highlights της εβδομάδας 19-25/9 στα κανάλια COSMOTE SPORT:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Stoiximan Super League (4η Αγωνιστική)

Εκπομπή «Pregame Κηφισιά-Άρης» (Σάββατο 20/9, 17.30, COSMOTE SPORT 1HD)

Κηφισιά-Άρης (Σάββατο 20/9, 18.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «Pregame Βόλος ΝΠΣ-Αστέρας Aktor» (Σάββατο 20/9, 19.30, COSMOTE SPORT 2HD)

Βόλος ΝΠΣ-Αστέρας Aktor (Σάββατο 20/9, 20.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «Pregame ΑΕΛ Novibet-ΑΕΚ» (Κυριακή 21/9, 16.30, COSMOTE SPORT 1HD & START & AEK PASS)

ΑΕΛ Novibet-ΑΕΚ (Κυριακή 21/9, 17.30, COSMOTE SPORT 1HD & START & AEK PASS)

Εκπομπή «Sportshow» (Kυριακή 21/9, 19.35, COSMOTE SPORT 1HD)

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (Κυριακή 21/9, 21.00, COSMOTE SPORT 1HD & PAO PASS & OLY PASS)

Εκπομπή «Sportshow» (Kυριακή 21/9, 23.15, COSMOTE SPORT 1HD)

Κύπελλο Ελλάδας Betsson, League Phase (2η αγωνιστική)

Άρης-Μαρκό (Τρίτη 23/9, 20.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Athens Kallithea FC-ΟΦΗ (Τετάρτη 24/9, 15.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Βόλος ΝΠΣ-Ατρόμητος (Τετάρτη 24/9, 15.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Αστέρας Aktor-Ολυμπιακός (Τετάρτη 24/9, 17.00, COSMOTE SPORT 4HD)

ΑΕΚ-Παναιτωλικός (Τετάρτη 24/9, 19.00, COSMOTE SPORT 3HD)

ΑΕΛ Novibet-Λεβαδειακός (Τετάρτη 24/9, 19.00, COSMOTE SPORT 5HD)

Ballon d’ Or 2025 (COSMOTE SPORT 1HD)

Τελετή Απονομής (Δευτέρα 22/9, 21.40)

Serie A (4η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD)

Λέτσε-Κάλιαρι (Παρασκευή 19/9, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD)

Μπολόνια-Τζένοα (Σάββατο 20/9, 16.00)

Ελλάς Βερόνα-Γιουβέντους (Σάββατο 20/9, 19.00)

Ουντινέζε-Μίλαν (Σάββατο 20/9, 21.45, & START)

Λάτσιο-Ρόμα (Κυριακή 21/9, 13.30, & 4Κ)

Τορίνο-Αταλάντα (Κυριακή 21/9, 16.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Κρεμονέζε-Πάρμα (Κυριακή 21/9, 16.00)

Φιορεντίνα-Κόμο (Κυριακή 21/9, 19.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Ίντερ-Σασουόλο (Κυριακή 21/9, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD)

Νάπολι-Πίζα (Δευτέρα 22/9, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD)

Roshn Saudi League (3η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD)

Αλ Αχλί-Αλ Χιλάλ (Παρασκευή 19/9, 21.00)

Αλ Νασρ-Αλ Ριάντ (Σάββατο 20/9, 21.00)

Liga Portugal Betclic (6η Αγωνιστική)

Ρίο Άβε-Πόρτο (Παρασκευή 19/9, 22.15, COSMOTE SPORT 8HD)

Άβες-Μπενφίκα (Σάββατο 20/9, 20.00, COSMOTE SPORT 9HD)

Βιτόρια Γκιμαράες-Μπράγκα (Σάββατο 20/9, 22.30, COSMOTE SPORT 9HD)

Κάζα Πία-Φαμαλικάο (Kυριακή 21/9, 22.30, COSMOTE SPORT 7HD)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μορεϊρένσε (Δευτέρα 22/9, 22.15, COSMOTE SPORT 7HD)

1η Αγωνιστική (εξ’ αναβολής)

Μπενφίκα-Ρίο Άβε (Tρίτη 23/9, 22.15, COSMOTE SPORT 3HD)

Premier Sports Cup (Προημιτελικοί)

Ρέιντζερς-Χιμπέρνιαν (Σάββατο 20/9, 19.45, COSMOTE SPORT 8HD)

Πάτρικ Θιστλ-Σέλτικ (Κυριακή 21/9, 17.30, COSMOTE SPORT 9HD)

William Hill Scottish Premiership (7η Αγωνιστική, εξ’ αναβολής)

Φόλκερκ-Χιμπέρνιαν (Τρίτη 23/9, 21.45, COSMOTE SPORT 8HD)

Sky Bet EFL Championship (6η Αγωνιστική)

Μίντλεσμπρο-Γουέστ Μπρομ (Παρασκευή 19/9, 22.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Λέστερ-Κόβεντρι (Σάββατο 20/9, 14.30, COSMOTE SPORT 1HD)

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Τσάρλτον (Σάββατο 20/9, 17.00, COSMOTE SPORT 6HD)

Μίλγουολ-Γουότφορντ (Δευτέρα 22/9, 22.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Copa Libertadores (Προημιτελικός, 1η αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD)

Φλαμένγκο-Εστουντιάντες (Παρασκευή 19/9, 03.30)

2η αγωνιστική

Ρασίνγκ Κλουμπ-Βελέζ Σάρσφιλντ (Τετάρτη 24/9, 01.00)

Παλμέιρας-Ρίβερ Πλέιτ (Πέμπτη 25/9, 03.30)

Copa Sudamericana (Προημιτελικός, 2η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD)

Φλουμινένσε-Λανούς (Τετάρτη 24/9, 03.30)

ΜΠΑΣΚΕΤ

FIBA Basketball Champions League, Προκριματική Φάση, Προημιτελικός

ΠΑΟΚ-Ντέρμπι Στουντέντσκι (Παρασκευή 19/9, 21.00, COSMOTE SPORT 5HD)

Crete International Basketball Tournament (COSMOTE SPORT 4HD)

Ημιτελικοί

Φενέρμπαχτσε-Ερυθρός Αστέρας (Παρασκευή 19/9, 18.00)

Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο (Παρασκευή 19/9, 20.30 & START)

Tελικός 3ης θέσης (Κυριακή 21/9, 18.00)

Τελικός (Κυριακή 21/9, 20.30)

FIBA Intercontinental Cup Singapore (Φάση Ομίλων, COSMOTE SPORT 9HD)

1ος Όμιλος

Ουτσουνομίγια Μπρεξ-Μάλαγα (Παρασκευή 19/9, 15.00)

Αλ Αχλί-Ουτσουνομίγια Μπρεξ (Σάββατο 20/9, 15.00)

2ος Όμιλος

Ιλαγουάρα Χόκς-Φλαμένγκο (Παρασκευή 19/9, 12.00)

G League Γιουνάϊτεντ- Ιλαγουάρα Χοκς (Σάββατο 20/9, 12.00)

Τελικοί

5ης Θέσης (Κυριακή 21/9, 08.00)

3ης Θέσης (Κυριακή 21/9, 11.00)

Τελικός (Κυριακή 21/9, 14.00)

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΝFL (Κανονική Περίοδος, 3η αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD)

Μπάφαλο Μπιλς-Μαϊάμι Ντόλφινς (Παρασκευή 19/9, 03.15)

Φιλαδέλφεια Ιγκλς-Λος Άντζελες Ραμς (Κυριακή 21/9, 20.00)

Σαν Φρανσίσκο 49ers-Αριζόνα Κάρντιναλς (Κυριακή 21/9, 23.25)

Νιου Γιορκ Τζάιαντς-Κάνσας Σίτι Τσιφς (Δευτέρα 22/9, 03.20)

Μπάλτιμορ Ρέιβενς-Ντιτρόιτ Λάιονς (Τρίτη 23/9, 03.15)

ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΣΠΟΡ

Oktagon 76

Γερμανία, Φρανκφούρτη (Σάββατο 20/9, 22.00, COSMOTE SPORT 6HD)

BEACH VOLLEY

Pro Tour Elite 16 Ζοάο Πεσόα (COSMOTE SPORT 8HD)

Tελικός 3ης Θέσης Ανδρών (Κυριακή 21/9, 21.00)

Τελικός 3ης Θέσης Γυναικών (Κυριακή 21/9, 22.00)

Tελικός Ανδρών (Κυριακή 21/9, 23.00)

Τελικός Γυναικών (Δευτέρα 22/9, 00.00)

ΤΕΝΙΣ

ATP 250 Τσενγκντού (COSMOTE SPORT 6HD)

Κυρίως Ταμπλό (Παρασκευή 19/9, Σάββατο 20/9, 11.30)

Προημιτελικοί (Κυριακή 21/9, 08.00, 12.00, 14.00)

Ημιτελικοί (Δευτέρα 22/9, 12.00 & START, 14.00)

Τελικός (Τρίτη 23/9, 14.00)

ATP 250 Χανγκτσόου (COSMOTE SPORT 7HD & START)

Tελικός (Τρίτη 23/9, 14.30)

ATP 500 Τόκιο (COSMOTE SPORT 6HD)

Kυρίως Ταμπλό (Τετάρτη 24/9, Πέμπτη 25/9 10.00, 12.00)

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

DAIKIN Bundesliga Handball (5η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD)

Φούσε Βερολίνου-Μέλσουνγκεν (Κυριακή 21/9, 16.00)