«Blue Train» του Γεράσιμου Ευαγγελάτου για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άλμα – Σε σκηνοθεσία Γιώργου Σουλεϊμάν

Το δημοφιλές θεατρικό έργο «BLUE TRAIN» του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, σε σκηνοθεσία Γιώργου Σουλεϊμάν, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άλμα, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00. Η παράσταση, που ενθουσίασε το κοινό για την αυθεντική και συγκινητική της προσέγγιση, επιστρέφει για να συνεχίσει το επιτυχημένο της ταξίδι.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Μιχάλη, ενός 45χρονου άνδρα που αντιμετωπίζει την υπαρξιακή του κρίση, επιστρέφει ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης. Στο ρόλο της μητέρας Σοφίας, η διαχρονική και αγαπημένη του κοινού Μαρία Αλιφέρη.

Μαζί τους συνεχίζει ο Γιάννη Τσουμαράκης – σε έναν ρόλο που κέρδισε τις εντυπώσεις – ενώ, στο Blue Train, «επιβιβάζονται» φέτος, οι ταλαντούχοι ηθοποιοί Μαριλού Κατσαφάδου και Λάμπρος Κωνσταντέας, που με τις ερμηνείες τους έρχονται να βάλουν τη δική τους σφραγίδα στους πολυδιάστατους χαρακτήρες του έργου.

Μια φαινομενικά συνηθισμένη Κυριακή, λίγο πριν τα 45α του γενέθλια, ο Μιχάλης δέχεται διαδοχικές επισκέψεις τεσσάρων κομβικών προσώπων της ζωής του, που τον φέρνουν αντιμέτωπο με τις επιλογές και τις φοβίες του.

Το «BLUE TRAIN» είναι ένα σύγχρονο έργο που με χιούμορ, συγκίνηση και τρυφερότητα, αποτυπώνει την πρώιμη υπαρξιακή κρίση μιας γενιάς που παλεύει να διατηρήσει την αθωότητά της, προσπαθώντας παράλληλα να συμβαδίσει με τον αμείλικτο χρόνο.

Η σκηνοθεσία του Γιώργου Σουλεϊμάν, σε συνδυασμό με τα σκηνικά της Ηλένιας Δουλαδίρη, τους φωτισμούς της Ζωής Μολυβδά Φαμέλη και τις μουσικές επιλογές μερικών από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της δεκαετίας του 90’, δημιουργούν μια γοητευτική, νοσταλγική ατμόσφαιρα για να μας θυμίσουν την εποχή που – όπως αναφέρει ο σκηνοθέτης της παράστασης – «η μουσική, τα φώτα, οι καπνοί και το σεξ “θολώνουν” μια πραγματικότητα που δεν θέλουμε να δούμε».

Το “Blue Train” είναι ένα κλείσιμο ματιού στη γενιά μου που μεγάλωσε μέσα σε αγκαλιές και τρυφερές προσδοκίες, για να προσγειωθεί στη σκληρή πραγματικότητα, ουσιαστικά ανέγγιχτη.

Και, όπως συμπληρώνει ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, το “Blue Train” είναι μια παράσταση που μας φέρνει αντιμέτωπους με τα πιο αμείλικτα ερωτήματα: «Ποιο είναι το τίμημα της αέναης παιδικότητας; Ποιο είναι το οριστικό βήμα της ενηλικίωσης; Κι αν δεν μας βγει; Έχει δεύτερη ζωή όπως στα video games; Υπάρχει δίχτυ ασφαλείας ή μόνο οι ευθύνες των επιλογών μας;».

