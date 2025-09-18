search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 14:46
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2025 13:59

«Ο Χριστός στον Σταυρό»: Ο σπάνιος πίνακας του Rubens που βγαίνει σε δημοπρασία (video)

18.09.2025 13:59
RUBENS_PAINTING
Photo courtesy Osenat

Πίνακας που απεικονίζει τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού, έργο του Φλαμανδού ζωγράφου του 17ου αιώνα Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς βρέθηκε σε έπαυλη στο Παρίσι και θα πωληθεί σε δημοπρασία.

Το έργο «Ο Χριστός στον Σταυρό» (1613) ανακαλύφθηκε από τον Ζαν Πιερ Οζενά από τον οίκο δημοπρασιών Osenat τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ προετοιμαζόταν να πουλήσει την ιδιωτική κατοικία στο 6ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με το AFP, το οποίο πρώτο μετέδωσε την είδηση.

Ο Οζενά δήλωσε ότι ο μπαρόκ πίνακας, διαστάσεων 105,5 επί 72,5 cm ήταν «μια αληθινή ομολογία πίστης και ένα αγαπημένο θέμα για τον Ρούμπενς, έναν προτεστάντη που ασπάστηκε τον καθολικισμό».

«Είναι μια εξαιρετικά σπάνια και απίστευτη ανακάλυψη» πρόσθεσε.

H αυθεντικότητα του έργου επικυρώθηκε από τον Γερμανό επιμελητή και ιστορικό τέχνης Νιλς Μπάτνερ. Η προέλευση του έργου τέχνης πιστοποιήθηκε επίσης μέσω απεικόνισης ακτίνων Χ, ανάλυσης χρωστικών και άλλων μεθόδων.

Αν και ο Ρούμπενς δημιούργησε πολλά έργα για την Εκκλησία, το συγκεκριμένο έργο είναι πιθανό να δημιουργήθηκε για ιδιώτη συλλέκτη.

Πιστεύεται ότι ανήκε στον Γάλλο ακαδημαϊκό ζωγράφο του 19ου αιώνα, Ουίλιαμ-Αντόλφ Μπουγκερώ και αργότερα στους ιδιοκτήτες της παριζιάνικης έπαυλης, στην οποία βρέθηκε.

Ο πίνακας πρόκειται να πωληθεί από τον οίκο δημοπρασιών Osenat στο Φοντενεμπλώ της Γαλλίας, κατά τη διάρκεια δημοπρασίας στις 30 Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

«Ιβάνοφ» του Άντον Τσέχοφ σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

«Το Μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη – Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Ντόλι Πάρτον: Ακύρωσε εμφάνισή της στο Dollywood λόγω προβλήματος υγείας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sex
ΥΓΕΙΑ

Γιατί οι άνθρωποι δεν κάνουν σεξ; Ο ρόλος των γονιδίων

NYT_exofyllo
MEDIA

Αβάσιμη η αγωγή Τραμπ κατά των NYT, σύμφωνα με νομικούς των ΗΠΑ και ειδικούς της Πρώτης Τροπολογίας

air_india_crash
ΚΟΣΜΟΣ

Οι οικογένειες θυμάτων του δυστυχήματος της Air India μηνύουν την Boeing

parastasi-new (2)
ΘΕΑΤΡΟ

«Blue Train» του Γεράσιμου Ευαγγελάτου για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άλμα – Σε σκηνοθεσία Γιώργου Σουλεϊμάν

opap
ADVERTORIAL

Τέσσερις ημέρες γεμάτες δράση στα Ιωάννινα με τη «σφραγίδα» του ΟΠΑΠ – Ανυπομονησία για το showcar της McLaren F1 Team, συμμετοχές-ρεκόρ στο Ioannina Lake Run και έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη στις γυναίκες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

karalis-duplantis-kendricks
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 14:45
sex
ΥΓΕΙΑ

Γιατί οι άνθρωποι δεν κάνουν σεξ; Ο ρόλος των γονιδίων

NYT_exofyllo
MEDIA

Αβάσιμη η αγωγή Τραμπ κατά των NYT, σύμφωνα με νομικούς των ΗΠΑ και ειδικούς της Πρώτης Τροπολογίας

air_india_crash
ΚΟΣΜΟΣ

Οι οικογένειες θυμάτων του δυστυχήματος της Air India μηνύουν την Boeing

1 / 3