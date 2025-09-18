search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 14:37
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web

18.09.2025 13:26

«Ιβάνοφ» του Άντον Τσέχοφ σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

18.09.2025 13:26
parastasi-new

Ο διεθνώς καταξιωμένος σκηνοθέτης Γιάννης Χουβαρδάς, μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία του «Οιδίποδα», επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά με τον Τσεχοφικό «Ιβάνοφ» και ένα εξαιρετικό σύνολο συντελεστών και ηθοποιών.

Ο Νικολάι Αλεξέγεβιτς Ιβάνοφ, ένας αποτυχημένος σύζυγος, εραστής, γαιοκτήμονας και άνθρωπος, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κενόδοξης κοινωνίας σε συνεχή αναβρασμό, που οι βασικές της αξίες είναι το χρήμα, η εκμετάλλευση και η διαφθορά.

Μια κοινότητα ανθρώπων σ’ έναν τόπο και χρόνο που θα μπορούσε να είναι παντού και πουθενά. Άρα και σήμερα, εδώ. Υπάρξεις με ματαιωμένες φιλοδοξίες, όλα τα πρόσωπα του έργου αποτυπώνονται σε κρίσιμες στιγμές της ζωής τους. Μένουν πάντα μαζί, όλοι μαζί, στον ίδιο ποιητικό και ονειρικό χώρο. Ψάχνουν τη ζωή με απεγνωσμένη επιμονή. Μέχρι που όλα θα τιναχτούν στον αέρα με έναν εκκωφαντικό πάταγο…

Ο «Ιβάνοφ» θεωρείται ως ένα από τα πιο σημαντικά έργα του Τσέχοφ, γραμμένο κατά την πρώτη, νεανική περίοδο της λογοτεχνικής του καριέρας, και περιέχει όλα τα στοιχεία που αργότερα ανέδειξαν τον Ρώσο συγγραφέα ως έναν από τους κορυφαίους δραματουργούς παγκοσμίως: συνταρακτική θεματολογία, συναρπαστική γραφή, πολύπλοκοι χαρακτήρες, πρωτοποριακή φόρμα.

Ο Τσέχοφ, με ποιητική πνοή αλλά και έναν σκληρό ρεαλισμό, αποτυπώνει στον «Ιβάνοφ» την κοινωνική παρακμή, την ηθική κρίση και την ψυχολογική κόπωση των ανθρώπων στην προεπαναστατική Ρωσία, λίγο πριν αλλάξουν οι ζωές τους για πάντα.

Πρωταγωνιστούν: Αργύρης Ξάφης, Γιάννης Νταλιάνης, Μαρία Σκουλά, Νίκος Χατζόπουλος, Κατερίνα Λυπηρίδου, Αλεξάνδρα Καζάζου, Πηνελόπη Τσιλίκα, Χάρης Φραγκούλης, Θανάσης Δόβρης, Νικόλας Χανακούλας, Ευάγγελος Βογιατζής και ο Blaine Reininger των Tuxedo Moon ερμηνεύει ζωντανά τη μουσική και τα τραγούδια της παράστασης.

