«Σπυριδούλες» της Νεφέλης Μαϊστράλη – Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται στο Θέατρο Βασιλάκου (Video)

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου 2023 και έπειτα από την τεράστια επιτυχία της περσινής χρονιάς, η θεατρική παράσταση «Σπυριδούλες» επιστρέφει στο Νέο Θέατρο Βασιλάκου, από 6 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

Οι «Σπυριδούλες» της Νεφέλης Μαϊστράλη, η παράσταση που συ-σκηνοθέτησαν ο Θανάσης Ζερίτης και ο Χάρης Κρεμμύδας για την ομάδα 4Frontal, επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις φωνές των γυναικών που υπήρξαν ψυχοκόρες και οικιακές εργάτριες, τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, παλεύοντας για την αυτοδιάθεσή τους.

Βασισμένη στην αληθινή ιστορία της Σπυριδούλας, μιας 12χρονης υπηρέτριας που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία, η παράσταση συνδυάζει στοιχεία θεάτρου ντοκουμέντου, πρωτότυπης δραματουργίας και σύγχρονης ελληνικής μουσικής, αναδεικνύοντας την αθέατη πλευρά της ζωής των γυναικών που αναγκάζονταν να εργάζονται ως εσωτερικές οικιακές βοηθοί.

Με το δυνατό κείμενο της Νεφέλης Μαϊστράλη, τη σκηνοθετική ματιά των Ζερίτη & Κρεμμύδα, και το εκρηκτικό μουσικό υπόβαθρο των Θραξ Πανκc, επτά εξαιρετικοί ηθοποιοί (Ελένη Βλάχου, Σταύρος Γιαννουλάδης, Τάσος Δημητρόπουλος, Αργυρώ Θεοδωράκη, Κατερίνα Λάττα, Αριστέα Σταφυλαράκη, Ελένη Τσιμπρικίδου) ζωντανεύουν στη σκηνή μια από τις πιο συγκλονιστικές και επίκαιρες ιστορίες του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου.

Μετά από μια συγκλονιστική χρονιά με συνεχόμενα sold-out και διθυραμβικές κριτικές, οι «Σπυριδούλες» μεταφέρονται στο Θέατρο Βασιλάκου για να συνεχίσουν την επιτυχημένη τους πορεία.

