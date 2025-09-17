«Κέικ» του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη στο Θέατρο Εμπορικόν – Σε σκηνοθεσία του Θανάση Ζερίτη

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του με τις «Σπυριδούλες» και το «Ήλιος με δόντια», ο Θανάσης Ζερίτης επιστρέφει.

Τα Αθηναϊκά Θέατρα παρουσιάζουν το « ΚΕΪΚ » με την υπογραφή του σπουδαίου θεατρικού συγγραφέα και λογοτέχνη Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη και τη σκηνοθετική ματιά του ταλαντούχου Θανάση Ζερίτη, στο θέατρο Εμπορικόν από τις 10 Οκτωβρίου.

Ο Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης έχει γράψει τα θεατρικά έργα Λα Πουπέ, Μεταμφίεση, Λάσπη, Αέρας, Στην Οθόνη Φως, Τον Άυλο Εσένα, Κέικ, Πεταλούδα σε Πηγάδι, Στον Παράδεισο, Το σπίτι με τα Φίδια, Η βαλίτσα της Ουρανίας Σελέστ, Εγώ μια δούλα, Λύκαινες τα οποία έχουν παρασταθεί σε πολλές σκηνές. Επίσης, έχει συγγράψει λιμπρέτα βασισμένα στο Ζ του Β. Βασιλικού και την Πάπισσα Ιωάννα του Εμ. Ροΐδη για την Εθνική Λυρική Σκηνή.

Ο Θανάσης Ζερίτης είναι απόφοιτος του τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Αθήνας και της δραματικής σχολής του Ωδείου Αθηνών. Είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας 4Frontal από το 2011. Από τότε έχει σκηνοθετήσει πολλές επιτυχημένες παραστάσεις. Μεταξύ άλλων τις «Σπυριδούλες» της Ν. Μαϊστράλη σε συνεργασία με τον Χ. Κρεμμύδα και το «Ήλιος με δόντια» του Γ.Μακριδάκη, ενώ συμμετείχε ως ηθοποιός στην παράσταση «170 τετραγωνικά» στο Θέατρο Ιλίσια.

Το «ΚΕΪΚ» είναι μια γλυκόπικρη κωμωδία που καταπιάνεται με τα μικρά δράματα της καθημερινότητας, τις προκαταλήψεις και τις εύθραυστες ισορροπίες των ανθρώπινων σχέσεων — όλα αυτά, ενώ ένα κέικ ψήνεται στον φούρνο.

Ένα θεατρικό σύμπαν ξεδιπλώνεται επί σκηνής, γεμάτο αλήθειες, παρεξηγήσεις, λεπτό χιούμορ και απρόσμενες στιγμές τρυφερότητας.

Η υπόθεση

Η Σάσα, μια «ημι-διάσημη» συγγραφέας αισθηματικών μυθιστορημάτων, χτυπά αγανακτισμένη το κουδούνι του διαχειριστή για να διαμαρτυρηθεί: η κατάσταση με τα σκουπίδια μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας, εξαιτίας της ασυνείδητης συμπεριφοράς ενός ενοίκου που τα πετάει όπως βρει, έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Μολονότι αποδείξεις δεν έχει, η ίδια είναι σίγουρη για τον υπαίτιο (τον αλλοδαπό που μένει στον πρώτο) και ζητά να του γίνει σύσταση.

Ο διαχειριστής συγκαλεί μια μίνι συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν τόσο ο αλλοδαπός όσο και ο Μπάμπης, ένοικος του δευτέρου ορόφου, που επίσης βαρύνεται με υποψίες. Ο διαχειριστής, σε ρόλο άτυπου δικαστή, θα ακούσει όλες τις πλευρές και θα βγάλει την απόφαση για τον αληθινό ένοχο.

Κατά τη διάρκειά της, αποκαλύπτονται μυστικά και ψέματα, ξεπηδούν αναμνήσεις, άγρια μα και τρυφερά αισθήματα, εκφράζονται αντιλήψεις, φοβίες, αγκυλώσεις· ανοίγονται νέοι ορίζοντες, δίνονται τα χέρια. Μέχρι να ψηθεί ένα κέικ στο φούρνο, η ζωή κάνει άλματα.

Μια κωμωδία για το μάταιο της ύπαρξης που αποκαλύπτει λόγους για να ζεις…

Παίζουν αλφαβητικά: Φαίδρα Δρούκα, Ερρίκος Λίτσης, Γιάννης Λεάκος, Προμηθέας Νεραττίνι Δοκιμάκης.

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφέας: Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης

Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης

Sound design, Πρωτότυπη μουσική

Τραγούδια, Ερμηνεία: Σπύρος Γραμμένος

Σκηνικά- Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Κίνηση: Πάνος Τοψίδης

Σχεδιασμός Φωτισμών: Σάκης Μπρμπίλης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Τσιμπρικίδου

Βοηθός Σκηνογράφου/Ενδυματολόγου: Ηρώ Παρδαβέλλα.

Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη : 20:00

Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο : 21:00

Κυριακή : 18:00

Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00

Διαβάστε επίσης:

Στο Άνεσις για πρώτη φορά στην Ελλάδα: «Η Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ» με Νίκο Ψαρρά, Μ. Βακούση, Δ. Παπανικολάου, Γ. Μποσταντζόγλου

Οι υποψηφιότητες για τα 11α Θεατρικά Βραβεία Κοινού All4fun

«Το Δράμα της Δημοκρατίας»: Η εναρκτήρια παράσταση της φετινής περιόδου στο Υπόγειο του Κουν