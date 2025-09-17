search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web

17.09.2025

«Ο Γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» του Ιούλιου Βερν στο Θέατρο «Δημήτρης Χορν» – Σε διασκευή/σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη

17.09.2025 14:04
parastasi-new (2)

Οι «Μαγικές Σβούρες», που φέτος γιορτάζουν 22 χρόνια στο θέατρο για παιδιά, ενώνουν για άλλη μια χρονιά τις δυνάμεις τους με τη Μέλισμα Events και μας καλούν σε ένα μαγευτικό ταξίδι παρέα με τον Ιούλιο Βερν!

Ο αγαπημένος σκηνοθέτης Δημήτρης Αδάμης, παρουσιάζει μια μοναδική διασκευή του διαχρονικού αριστουργήματος του Ιουλίου Βερν «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες».

Η παράσταση ξεχειλίζει από χιούμορ, φαντασία, δράση και ευαισθησία. εμπνέει τα παιδιά να δοκιμάζουν πάντα με αισιοδοξία καινούρια πράγματα και να επιτυγχάνουν σε αυτά , να τολμούν να φαντάζονται ένα φωτεινό μέλλον που θα χαρίσει στον άνθρωπο αξιοπρέπεια και ελευθερία. Με μουσικές και τραγούδια από όλο τον κόσμο, εντυπωσιακά τεχνικά εφέ και βιντεοπροβολές, ο γύρος του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή του Θέατρου Χορν, κάθε Κυριακή στις 11.30πμ.

Ο Φιλέας Φογκ, ένας πλούσιος ερευνητής, στοιχηματίζει όλη του την περιουσία πως μπορεί να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες! Μαζί με τον πιστό του υπηρέτη Πασπαρτού ξεκινούν το πιο τρελό ταξίδι. Στον δρόμο τους, ο γκαφατζής αστυνομικός Φιξ –που νιώθει άλλος Σέρλοκ Χολμς– θα τους βάλει σε ξεκαρδιστικές περιπέτειες.

Θα καταφέρουν να σώσουν την πριγκίπισσα Αούντα; Θα γυρίσουν εγκαίρως στο Λονδίνο; Από το Σουέζ στην Βομβάη, από την Καλκούτα στο Χονγκ Κονγκ, από τη Γιοκοχάμα στο Σαν Φρανσίσκο και τη Νέα Υόρκη… 80 ημέρες γεμάτες δράση, γέλιο και μαγεία, που θα μείνουν αξέχαστες σε όλους τους θεατές!

Στα παιδιά του σήμερα, που λαμβάνουν εικόνες απ’ όλη τη γη σε μερικά δευτερόλεπτα και γνωρίζουν την δυνατότητά να ταξιδέψει κανείς ακόμα και εκτός του πλανήτη, αυτός ο Γύρος τού κόσμου σε 80 ημέρες, στη σκηνή του θεάτρου Χορν, έρχεται να μιλήσει για την επιμονή και την αφοσίωση, τη συντροφικότητα, τη γνώση μέσα από τη διαπολιτισμικότητα, τη δύναμη που έχουν οι διαφορετικές κουλτούρες όταν ανταλλάσσουν στοιχεία.

Παίζουν οι ηθοποιοί (με σειρά εμφάνισης): Τάσος Ράπτης, Στέλιος Πετράκης, Ηλέκτρα Σαρρή, Πέτρος Πέτρου, Χρήστος Σωνάκης, Ελένη Κονταρίνη

Η προπώληση ξεκινάει με προσφορά early bird 10 €, έως τις 5 Οκτωβρίου.

