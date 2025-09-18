Colin Farrell: Ενθουσιασμένος για τη συνεργασία του με τη Margot Robbie – «Είναι εξαιρετική»

Ο Κόλιν Φάρελ (Colin Farrell), δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία του με τη Μάργκο Ρόμπι (Margot Robbie).

Ο ηθοποιός, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Late Night with Seth Meyers» μαζί με τη Ρόμπι και αποκάλυψε ότι ήταν πρόθυμος να συμπρωταγωνιστήσει μαζί της στο «A Big, Bold, Beautiful Journey», αφού είχε ακούσει πολύ θετικά σχόλια για εκείνη.

«Ακούς διάφορα πράγματα με τα χρόνια, γιατί, όπως ξέρεις και εσύ, είναι μια αρκετά μικρή βιομηχανία», ανέφερε ο Φάρελ, στον παρουσιαστή Σεθ Μέγιερς (Seth Meyers) και συμπλήρωσε: «Έτσι συνάντησα ανθρώπους που είχαν συνεργαστεί μαζί της… και όλοι, άνδρες και γυναίκες, μου είπαν πόσο εξαιρετική ήταν».

Ο Φάρελ τόνισε πως πέρα από το προφανές ταλέντο της ως ηθοποιός, αυτό που τον κέρδισε ήταν η προσωπικότητά της, σύμφωνα με το People.

«Δεν είναι μόνο μια απίστευτη ηθοποιός, αλλά είναι ευγενική, διασκεδαστική και “ένα με την ομάδα”» είπε χαρακτηρίζοντας αυτά τα στοιχεία ως «πολύ ελκυστικά» για εκείνον.

«Μου χρωστάς 20 δολάρια αργότερα» τον διέκοψε η Ρόμπι χαμογελώντας.

Ο Φάρελ συνέχισε να επαινεί τη σταρ της «Barbie» τονίζοντας ότι όλα όσα είχε ακούσει για εκείνη «ήταν εμφανή από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε». Περιέγραψε μάλιστα τη συνεργασία τους ως «πολύ εύκολη» από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Απαντώντας η Ρόμπι αποκάλυψε πως και εκείνη είχε ακούσει εξίσου κολακευτικά σχόλια για τον συμπρωταγωνιστή της.

«Κι εγώ πάντα άκουγα πράγματα για τον Κόλιν. Όλοι μιλούσαν για το πόσο υπέροχος άνθρωπος είναι — προφανώς γνωρίζω ότι είναι ταλαντούχος και όλα αυτά», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχω πολλούς φίλους που είναι μέλη συνεργείων — στην πραγματικότητα, δύο από τις πιο στενές μου φίλες έχουν δουλέψει σε ταινία με τον Κόλιν, στο παρελθόν ως μέλη του συνεργείου. Και εκείνες, επίσης, μου είπαν: “Είναι απλά ο πιο θεϊκός άνθρωπος στον πλανήτη”», κατέληξε η ηθοποιός η οποία εντυπωσίασε για μία ακόμη φορά με την στυλιστική της επιλογή επιλέγοντας μία εκρού μίνι δημιουργία της Πολωνής σχεδιάστριας Magda Butrym.

