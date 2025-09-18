search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 17:26
BUSINESS

18.09.2025 15:59

ΔΕΗ myHome Plan: Νέο προϊόν σχεδιασμένο για τις ανάγκες των οικογενειών

18.09.2025 15:59
dei_myHomePlan

Η ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο προϊόν ΔΕΗ myHome Plan, σχεδιασμένο για τις ανάγκες των οικογενειών και τις σύγχρονες ενεργειακές ανάγκες των πελατών.

Το νέο προϊόν προσφέρει σταθερή τιμή χρέωσης, εξασφαλίζοντας στην οικογένεια τη δυνατότητα να διατηρεί σταθερό το κόστος ενέργειας κάθε μήνα με τη βοήθεια του ΔΕΗ myEnergy Coach, του ψηφιακού συμβούλου της ΔΕΗ. Παράλληλα, προσφέρει μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια και προσφορές, εξασφαλίζοντας σημαντικές εκπτώσεις μέσα από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης ΔΕΗ myRewards Coupons.

Το ΔΕΗ myHome Plan απευθύνεται σε οικογένειες που θέλουν να συνδυάσουν την ευκολία της σταθερής τιμής, καθώς και τον πλήρη έλεγχο των εξόδων τους, με αποκλειστικά προνόμια που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη και πιο προσιτή.

Σταθερή χρέωση με πλήρη έλεγχο

Με το ΔΕΗ myHome Plan:

  • Η οικογένεια κρατάει το κόστος ενέργειας σταθερό κάθε μήνα (περιλαμβάνει χρεώσεις προμήθειας και ρυθμιζόμενες χρεώσεις)
  • Γίνεται εκκαθάριση δύο φορές τον χρόνο, στον 6ο και στον 12ο μήνα της σύμβασης
  • Μέσω του ΔΕΗ myEnergy Coach, κάθε πελάτης έχει πλήρη εικόνα και καθοδήγηση για την κατανάλωση και την εξοικονόμησή του

Προνόμια και προσφορές

Η νέα πρόταση της ΔΕΗ ενισχύεται από προνόμια που προσφέρουν αξία στην καθημερινότητα των πελατών. Συγκεκριμένα το νέο πρόγραμμα ΔΕΗ myHome Plan προσφέρει:

  • 30% έκπτωση στο ναύλο Family και έως 2.500 Miles+Bonus μίλια από την AEGEAN
  • 10% έκπτωση για αγορές μικροσυσκευών στον Κωτσόβολο
  • 5€ δωροεπιταγή κάθε μήνα για την efood
  • Προσφορές και εκπτώσεις για αγορές, φαγητό, ψυχαγωγία και υπηρεσίες μέσω του ΔΕΗ myRewards Coupons

Στην ενότητα ΔΕΗ myRewards, στο myΔΕΗ, οι πελάτες ΔΕΗ μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν κουπόνια για φαγητό και καφέ, αποδράσεις, προσφορές για παιδιά, αγορές, εκπαίδευση, υγεία και ευεξία, τεχνολογία, αυτοκίνητο και υπηρεσίες, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες κάθε μέλους της οικογένειας. Η εξαργύρωση γίνεται είτε online είτε στα φυσικά καταστήματα των συνεργαζόμενων εταιρειών, μέσω κωδικού που λαμβάνεται μέσω Viber, SMS ή email.

Ολιστική εμπειρία για τις ανάγκες των πελατών

Προσφέροντας πολλά περισσότερα εκτός από ενέργεια, η ΔΕΗ επενδύει σε λύσεις που βοηθούν τους πελάτες της να διαχειριστούν καλύτερα την κατανάλωσή τους, να μειώσουν τα κόστη τους και να υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές.

Με το ΔΕΗ myHome Plan, οι πελάτες ΔΕΗ αποκτούν τον πλήρη έλεγχο του ενεργειακού τους κόστους, απολαμβάνουν σταθερότητα και εξασφαλίζουν παράλληλα μια σειρά από σημαντικά οφέλη, που μετατρέπουν την ενέργεια σε εργαλείο καθημερινής αξίας.

Μετά τη λήξη της σύμβασης, οι πελάτες μπορούν να ανανεώσουν το ΔΕΗ myHome Plan ή να επιλέξουν άλλο προϊόν της ΔΕΗ, διατηρώντας πάντα το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή ή τιμολογίου.

