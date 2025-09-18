Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων: Πρόγραμμα εκδηλώσεων 19 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2025

Ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα, ενθουσίασε, χειροκροτήθηκε θερμά και αποθεώθηκε σε μια μαγική βραδιά στο κατάμεστο Ηρώδειο!

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Σοφοκλή που σκηνοθέτησε ο Θέμης Μουμουλίδης, με έναν θίασο εξαίρετων ερμηνευτών καταγράφηκε στα σημαντικά καλλιτεχνικά και εμπορικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού και ρίχνει αυλαία στο ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.

Τους ρόλους ερμηνεύουν: Λένα Παπαληγούρα- Αντιγόνη, Μελέτης Ηλίας- Κρέων, Μιχάλης Οικονόμου- Φύλακας, Θανάσης Δόβρης- Πρώτος Πολίτης, Ιφιγένεια Καραμήτρου- Τειρεσίας, Λίλα Μπακλέση- Ισμήνη, Λένα Μποζάκη- Ευριδίκη, Γιώργος Νούσης- Αίμων, Βαγγέλης Σαλευρής- Εξάγγελος, Ιώβη Φραγκάτου- Άγγελος.

Παραγωγή: Εποχή Τέχνης, 5η Εποχή, Αrs Aeterna

Στην παράσταση του Θεάτρου Βράχων υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης από το αγγλόφωνο κοινό με υπέρτιτλους.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 20 €

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Ο χορός είναι στενά συνδεδεμένος με την παραδοσιακή ζωή του λαού μας. Του χορού τα βήματα ήταν ένα μέσο έκφρασης της χαράς, των συναισθημάτων.

Είχε ζωτική σημασία στην καθημερινή παραδοσιακή ζωή, ένα ιδιαίτερα έντονο βίωμα, που προσέφερε εικόνες και αφορμές για βιοτικό προβληματισμό.

Ο χορός είναι πάνω απ’ όλα οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, σχέση ανάμεσα στο νου και την καρδιά, σχέση ανάμεσα στο αυθόρμητο και τη λογική, σχέση ανάμεσα στο σώμα και το πνεύμα, σχέση ανάμεσα σε σένα και σε μένα.

Το Εργαστήρι Παραδοσιακών χορών του Δήμου Δάφνης Υμηττού & τα μέλη του – με απόλυτο σεβασμό στην παράδοση τόπου μας – εργάζονται με σκοπό τη διάδοση και διάσωση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Κωνσταντίνου Λιούτα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

Συναυλία CESARIA EVORA ORCHESTRA

Η Cesaria Evora Orchestra, το αφιερωματικό μουσικό σχήμα που δημιουργήθηκε για να τιμήσει την «ξυπόλυτη ντίβα» του Κάπο Βέρντε, έρχεται και στη χώρα μας για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων.

Η Cesaria Evora, με τη βαθιά και βελούδινη φωνή της, ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μεταφέροντας τους ήχους της morna και της coladeira, χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα στην Αφρική και την Ευρώπη. Η μουσική της συνδέθηκε βαθιά και με την Ελλάδα, καθώς συνεργάστηκε με κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες όπως η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Γιώργος Νταλάρας, κ.α.

Η Cesaria Evora Orchestra ιδρύθηκε το 2014 από τους μουσικούς που τη συνόδευαν επί σκηνής για πάνω από μία δεκαετία. Από τότε, η Ορχήστρα έχει εμφανιστεί σε σπουδαίες αίθουσες και φεστιβάλ διεθνώς, όπως στο Théâtre Maisonneuve (Μόντρεαλ), το Koerner Hall (Τορόντο), UC San Diego και πολλά ακόμη, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές για την αυθεντικότητα και τη συγκινητική της παρουσία.

Στο πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνονται αγαπημένα τραγούδια της Cesaria όπως τα: “Sodade”, “Besame Mucho”, “Petit Pays”, “Angola”, “Cabo Verde”, με νέες ερμηνείες που αποτίουν φόρο τιμής στη φωνή και την ψυχή της.

Η σκηνή του Θεάτρου Βράχων θα γεμίσει από τη μαγεία του Κάπο Βέρντε, με την παρουσία σπουδαίων ερμηνευτών που συνεχίζουν την κληρονομιά της Cesaria. Lucibela ,η διάδοχος της Evora, με φωνή που αγγίζει την ψυχή. Elida Almeida, εκρηκτική και σύγχρονη, με ρίζες στην παράδοση. Ceuzany , λυρική και δυναμική. Teófilo Chantre – συνθέτης και στενός συνεργάτης της Evora, υπεύθυνος για μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια της.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 30 €

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Σέρχιο Μπλάνκο Μια άλλη Θήβα

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Η παράσταση “φαινόμενο” των τελευταίων θεατρικών σεζόν που παίζεται για 3η χρονιά στην Αθήνα σημειώνοντας αλλεπάλληλα sold out επανέρχεται μια ακόμη φορά στο Θέατρο Βράχων.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ένας συγγραφέας συναντά επί σειρά μηνών μέσα στη φυλακή έναν εικοσάχρονο πατροκτόνο, τον Μαρτίν. Σκοπός του είναι να γράψει ένα έργο βασισμένο στην ιστορία του νεαρού κρατούμενου, στον οποίο προτείνει να ερμηνεύσει τον εαυτό του στη θεατρική σκηνή. Όταν τελικά αυτό απαγορεύεται από το αρμόδιο υπουργείο, τον ρόλο αναλαμβάνει ο Φεδερίκο, ένας νεαρός ηθοποιός με τον οποίο δουλεύει ταυτόχρονα πλέον ο συγγραφέας.

Ο Γαλλο-ουρουγουανός Σέρχιο Μπλάνκο, από τις πιο δυνατές σύγχρονες φωνές του ισπανόφωνου θεάτρου, μας παραδίδει μια σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα και τις ίδιες τις δημιουργικές διαδικασίες της τέχνης του θεάτρου, με αναφορές στο μύθο του Οιδίποδα αλλά και στο Έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογιέφσκι.

Ο διακεκριμένος σκηνοθέτης Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος ανέδειξε το πολυεπίπεδο έργο του συγγραφέα με μια σκηνοθεσία που επαινέθηκε ιδιαίτερα από την κριτική και συναρπάζει το κοινό χάρη στον εξαιρετικό ρυθμό και την υποβλητική της ατμόσφαιρα.

Η παράσταση έχει καθιερωθεί ως σημαντικό θεατρικό γεγονός κυρίως λόγω των εξαιρετικών ερμηνειών των ηθοποιών, του Θάνου Λέκκα στον ρόλο του Συγγραφέα και του ταλαντούχου δημοφιλούς ηθοποιού Δημήτρη Καπουράνη που κέρδισε το βραβείο Δημήτρης Χορν 2022-2023, για την ερμηνεία του στον διπλό ρόλο του Μαρτίν/Φεδερίκου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Επιμέλεια κίνησης: Ξένια Θεμελή

Σχεδιασμός σκηνικού: Κώστας Πολίτης

Κοστούμια: Κλαιρ Μπρέισγουελ

Σχεδιασμός φωτισμών – Βίντεο: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Βοηθός σκηνοθέτη: Θάνος Παπαδόγιαννης

Παραγωγή: ΚΝΩΣΣΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

Παίζουν: Θάνος Λέκκας, Δημήτρης Καπουράνης

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 20€ | 17€ Μειωμένο (άνεργοι, φοιτητές, 65+, κάτω των 18 ετών, ΑμεΑ)

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

PLISSKEN FESTIVAL

Συναυλία Mulatu Astatke

Ο Mulatu Astatke, ο θρυλικός πρωτοπόρος της αιθιοπικής τζαζ, έρχεται στην Αθήνα στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, στο Θέατρο Βράχων, και υπόσχεται να προσφέρει στο κοινό μια μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη ρυθμό και αυτοσχεδιασμό.

Ο Mulatu Astatke είναι ένας από τους πιο διακεκριμένους μουσικούς και ενορχηστρωτές της Αιθιοπίας, γνωστός κυρίως για τη ριζική αλλαγή που έφερε στη μουσική της χώρας κατά τη διάρκεια της εποχής του «Swinging Addis» στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και τη δεκαετία του 1970. Είναι ο θρυλικός «πατέρας» της μουσικής που ονόμασε «Ethio Jazz».

«Σε όλη μου τη ζωή, ήθελα να φέρω το Ethio jazz σε κάθε γωνιά του κόσμου για να το απολαύσει ο κόσμος, και νιώθω ότι το κατάφερα», λέει ο Mulatu. Ο κόσμος της μουσικής σίγουρα συμμερίζεται αυτό το συναίσθημα.

Συντελεστές: Mulatu Astatke, Modcla

Plissken Festival, The Hub Events

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 21€ | 25€ | 29€ | 33€ | 37€

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Συναυλία Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Πιστός στα καλοκαιρινά του ραντεβού, ο εμβληματικός Βασίλης Παπακωνσταντίνου, θα δονήσει και φέτος τις καρδιές μας, χαρίζοντας μας μοναδικές βραδιές.

Ο Βασίλης, ο αιώνιος έφηβος με την αισθαντικά τρυφερή φωνή και με μια καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από πέντε δεκαετίες, με θρυλικές συνεργασίες και αξέχαστα διαχρονικά τραγούδια, δεν έχει μόνο κατακτήσει τις σκηνές της Ελλάδας, αλλά έχει επηρεάσει βαθιά και στιγματίσει το ελληνικό τραγούδι.

Στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», θα έχουμε την ευκαιρία να τραγουδήσουμε μαζί του τα τραγούδια – «ύμνους» του και να γίνουμε όλοι μαζί «ένα» κάτω από τη μαγική φωνή του. Με το ρεπερτόριό του να περιλαμβάνει τα πιο εμβληματικά του τραγούδια, κάθε συναυλία είναι ένα βαθύ μουσικό ταξίδι, μια διαδρομή στις συγκινητικές και συγκλονιστικές μελωδίες που έχουν καθορίσει σημαντικές στιγμές στη ζωή μας.

Μαζί του οι μουσικοί:

Ανδρέας Αποστόλου: Πιάνο – keyboards

Μαίρη Μπρόζη: Βιολί – τραγούδι

Γιάννης Αυγέρης: Κιθάρες

Απόστολος Μόσιος: Κιθάρες – τραγούδι

Γιώργος Κατσίκας: Τύμπανα

Πέτρος Βαρθακούρης: Ηλεκτρικό Μπάσο

Ανδρέας Αποστόλου: Ενορχηστρώσεις

Επιμέλεια ήχου: Γιώργος Καραγιαννίδης, Λυσιέν Κλήμης

Επιμέλεια φώτων: Γιάννης Δίπλας

Οργάνωση παραγωγής: STRAYMUSIC

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:Προπώληση: 17€ | Ταμείο:20€

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Συναυλία Νίκος & Αντώνης Ξυλούρης

Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης έρχονται στην Αθήνα να κλείσουν τις καλοκαιρινές τους εμφανίσεις με ένα μεγάλο κρητικό γλέντι την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη.

Τα δύο αδέρφια από την Κρήτη, με βαθιές ρίζες στην κρητική μουσική παράδοση και μια μεγάλη οικογενειακή ιστορία στις αποσκευές τους, ανεβαίνουν στη σκηνή του θεάτρου Βράχων Μελίνα Μερκούρη, για να μας μεταφέρουν με την μαγνητική τους δύναμη από τα μονοπάτια της μνήμης μέχρι τις μουσικές προκλήσεις του σήμερα, με σεβασμό στο παρελθόν και το βλέμμα στραμμένο στο αύριο.

Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης μας καλούν σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αυθεντικότητα και δύναμη, σε μία σύγχρονη αφήγηση της κρητικής παράδοσης, γεμάτη έμπνευση και ενέργεια, με όχημα τους διονυσιακούς ήχους της λύρας και του λαούτου.

Μαζί τους οι μουσικοί:

Γιώργος Σταυρακάκης: Λαούτο

Βαλάντης Καλογεράκης: Νταουλάκι, Ασκομαντούρα

Επιμέλεια Ήχου: Παναγιώτης Ριζόπουλος, Αριστοτέλης Τέλης

Επιμέλεια Φωτισμού: Μαρία Βενετάκη

Οργάνωση Παραγωγής: Art Yard Productions

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Γενική Είσοδος: 15 €

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Τέτοια παράξενη ομορφιά

Μια συναυλία για την ενίσχυση του φορέα προστασίας και κοινωνικής ένταξης αυτιστικών παιδιών, εφήβων & ενηλίκων Αβάλη

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Παρασκευάς Καρασούλος

Ενορχήστρωση: Χρίστος Θεοδώρου

Ερμηνεύουν: Θοδωρής Νικολάου, Δήμητρα Σελεμίδου

Όταν οι ανθρώπινες φωνές ενώνονται τραγουδώντας,

τότε ξεπερνούν τις διαφορές και δημιουργούν

συλλογικούς μύθους – αξιομνημόνευτες στιγμές συνύπαρξης

και απίστευτης ομορφιάς.

Μια μοναδική συναυλία που επιμελήθηκε ο Παρασκευάς Καρασούλος παρουσιάζεται στο Θέατρο Βράχων την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, με δύο σπουδαίους νέους ερμηνευτές, τον Θοδωρή Νικολάου και τη Δήμητρα Σελεμίδου.

Μια συναυλία με αγαπημένα τραγούδια του στιχουργού αλλά και ξένων και Ελλήνων δημιουργών, με στόχο να ενωθούν οι φωνές των ερμηνευτών και του κοινού σε μια βραδιά αξιομνημόνευτη. Την ενορχήστρωση της μουσικής παράστασης υπογράφει ο συνθέτης Χρίστος Θεοδώρου, ενώ συμμετέχουν πενταμελής ορχήστρα και η χορωδία ενηλίκων των εκπαιδευτηρίων “Ο Πλάτων”.

Μέρος των εσόδων της συναυλίας, θα διατεθούν για την ενίσχυση των σκοπών και των δράσεων της Αβάλης.

Η Αβάλη, είναι Φορέας προστασίας και κοινωνικής ένταξης αυτιστικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Είναι ένα απάνεμο λιμάνι που ενώνει γονείς με παιδιά στο ευρύ Αυτιστικό Φάσμα, αναπτύσσοντας εδώ και χρόνια, ένα έργο πολύτιμο και πολύπλευρο φροντίδας, εκπαίδευσης και ενημέρωσης για την αυτιστική διαφορά και διαφορετικότητα.

Όσο ιδιαίτερη και παράξενη είναι η διαφορά στη ζωή, τόσο πιο γοητευτική παραμένει η ανακάλυψη της ομορφιάς και της γνώσης που μπορεί να περιέχει.

Οργάνωση Παραγωγής: Μικρή Άρκτος

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 20 €

