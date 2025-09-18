search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 14:55
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

18.09.2025 12:54

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

18.09.2025 12:54
nosokomeio-paidon-giatroi-new

Τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον των υγειονομικών μονάδων σε δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας κρούει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο ίδιος μάλιστα επισημαίνει ότι οι νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό αποτελούν τους πιο αδικημένους δημόσιους υπαλλήλους.

«Η έλλειψη θεσμικών αλλά και οικονομικών κινήτρων οδηγεί σε μαζικές παραιτήσεις και αποτρέπει επαγγελματίες υγείας να καλύψουν τις κενές θέσεις, με αποτέλεσμα την αποψίλωση των δομών. Πηγή του κακού σύμφωνα με τον πρόεδρο είναι η έλλειψη θεσμικών και οικονομικών κινήτρων οι νοσηλευτές.» όπως αναφέρεις σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Επίσης τονίζει ότι σε αντίθεση με γιατρούς, εκπαιδευτικούς και ένστολους, οι νοσηλευτές και οι λοιποί υγειονομικοί δεν έχουν κανένα επιπλέον κίνητρο για να υπηρετήσουν σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Συγκεκριμένα:

• Δεν προβλέπονται μόρια για μελλοντικές προκηρύξεις,
• δεν υφίστανται οικονομικές ενισχύσεις,
• δεν υπάρχει δυνατότητα υποχρεωτικής μετάθεσης σε μονάδα της επιλογής τους μετά από κάποια χρόνια υπηρεσίας.

Οι χαμηλοί μισθοί

Παράλληλα, τονίζει ότι οι μισθοί παραμένουν εξευτελιστικοί, με έναν νοσηλευτή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης να λαμβάνει 836 ευρώ, έναν βοηθό νοσηλευτή ΔΕ 736 ευρώ και έναν τραυματιοφορέα μόλις 684 ευρώ μηνιαίως.

«Αυτά τα ποσά δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη ενοικίου σε περιοχές με αυξημένο κόστος διαβίωσης, πόσο μάλλον για αξιοπρεπή διαβίωση» όπως τονίζει ο κ. Γιαννάκος και συνεχίζει: «Η κατάσταση αυτή, οδηγεί σε πλήρη αποψίλωση των μονάδων υγείας από προσωπικό, με συνέπεια την αύξηση των υγειονομικών ανισοτήτων στην περιφέρεια».

Μάλιστα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη λόγω κακών καιρικών συνθηκών και ελλιπούς οδικού δικτύου, τονίζοντας πως: «οι ελλείψεις προσωπικού ενδέχεται να καταστούν καταστροφικές για την υγεία των πολιτών».

