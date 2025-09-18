search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 11:43
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

18.09.2025 08:55

Μάριος Θεμιστοκλέους: Ψηφιακά ραντεβού και στα νοσοκομεία από την 1η Οκτωβρίου

18.09.2025 08:55
nosokomeio-new

Από την 1η Οκτωβρίου θα προστεθούν στο ψηφιακό σύστημα finddoctors.gov.gr τα ραντεβού των νοσοκομείων με στόχο την   αύξηση κατά 1 εκατομμύριο των διαθέσιμων θέσεων, ώστε οι πολίτες να έχουν πιο γρήγορη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους μιλώντας χθες στην εκπομπή news room της  ΕΡΤ News.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς, τη στελέχωση των νησιών με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό αλλά  και τις αεροδιακομιδές που ενισχύουν το ΕΣΥ.

Τα απογευματινά χειρουργεία

Αναφορικά με το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι εξελίσσεται με θετικά αποτελέσματα, μειώνοντας αισθητά τον χρόνο αναμονής. Σύντομα οι ασθενείς θα μπορούν να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή σε κάθε κλινική και νοσοκομείο.

Για την αξιολόγηση του ΕΣΥ από τους πολίτες ο υφυπουργός ανάφερε ότι περισσότεροι από 11.000 ασθενείς και συνοδοί, έχουν συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 9 στους 10 ασθενείς βρήκαν την ειδικότητα που χρειάζονταν, ενώ το 50% όσων εισήχθησαν στα επείγοντα εξυπηρετήθηκαν σε λιγότερο από μία ώρα.

Για τις ελλείψεις

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι η φετινή θερινή περίοδος ολοκληρώθηκε με περισσότερους γιατρούς σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και με κάλυψη των κενών θέσεων σε περιοχές που παραδοσιακά αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Σημαντική ήταν επίσης η ενίσχυση του ΕΚΑΒ με περισσότερες βάρδιες.

Αεροδιακομιδές

Σημαντική βελτίωση παρατηρείται και στις αεροδιακομιδές όπως τόνισε ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους με την ενίσχυση του στόλου μέσω δωρεών από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Βελέντζειο Ίδρυμα και την Εθνική Τράπεζα. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 1.700 αεροδιακομιδές.

Ο κ. Θεμιστοκλέους κατέληξε τονίζοντας ότι οι αλλαγές στις ψηφιακές υπηρεσίες, η αξιολόγηση των νοσοκομείων, η στελέχωση των μονάδων στα νησιά και οι αεροδιακομιδές αποτελούν σαφή απόδειξη της κυβερνητικής δέσμευσης για ένα πιο προσβάσιμο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας για όλους τους πολίτες.

Διαβάστε επίσης

Νοσοκομείο Αττικό: Εννέα μήνες απλήρωτοι οι νοσηλευτές και οι υγειονομικοί των απογευματινών χειρουργείων

SOS από τον ΕΟΠΥΥ: Συνεχίζεται η εξαπάτηση των ασφαλισμένων μέσω ηλεκτρονικού «ψαρέματος» από απατεώνες

Η πρώτη εγκυμοσύνη με εξωσωματική γονιμοποίηση μετά από καρκίνο του ενδομητρίου στη χώρα μας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ATHENOFORO_EKAV_EPARXIA
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Κολώνα έπεσε και σκότωσε άνδρα που εκτελούσε εργασίες

gerapetritis_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ανέξοδα πανηγύρια Γεραπετρίτη για την ΑΟΖ με Λιβύη

thomas_varvitsiotis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Λοβέρδος, ο συνωστισμός στο Νότιο Τομέα και ο Θωμάς

FLORIDIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Αντιδράσεις για τη διάταξη-κόφτη στις δικογραφίες 

esamea_2201_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: «Στο ίδιο έργο θεατές με τις μετακινήσεις μαθητών με αναπηρία από και προς τα σχολεία τους!»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

karalis-duplantis-kendricks
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 11:43
ATHENOFORO_EKAV_EPARXIA
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Κολώνα έπεσε και σκότωσε άνδρα που εκτελούσε εργασίες

gerapetritis_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ανέξοδα πανηγύρια Γεραπετρίτη για την ΑΟΖ με Λιβύη

thomas_varvitsiotis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Λοβέρδος, ο συνωστισμός στο Νότιο Τομέα και ο Θωμάς

1 / 3