Μάριος Θεμιστοκλέους: Ψηφιακά ραντεβού και στα νοσοκομεία από την 1η Οκτωβρίου

Από την 1η Οκτωβρίου θα προστεθούν στο ψηφιακό σύστημα finddoctors.gov.gr τα ραντεβού των νοσοκομείων με στόχο την αύξηση κατά 1 εκατομμύριο των διαθέσιμων θέσεων, ώστε οι πολίτες να έχουν πιο γρήγορη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους μιλώντας χθες στην εκπομπή news room της ΕΡΤ News.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς, τη στελέχωση των νησιών με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό αλλά και τις αεροδιακομιδές που ενισχύουν το ΕΣΥ.

Τα απογευματινά χειρουργεία

Αναφορικά με το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι εξελίσσεται με θετικά αποτελέσματα, μειώνοντας αισθητά τον χρόνο αναμονής. Σύντομα οι ασθενείς θα μπορούν να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή σε κάθε κλινική και νοσοκομείο.

Για την αξιολόγηση του ΕΣΥ από τους πολίτες ο υφυπουργός ανάφερε ότι περισσότεροι από 11.000 ασθενείς και συνοδοί, έχουν συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 9 στους 10 ασθενείς βρήκαν την ειδικότητα που χρειάζονταν, ενώ το 50% όσων εισήχθησαν στα επείγοντα εξυπηρετήθηκαν σε λιγότερο από μία ώρα.

Για τις ελλείψεις

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι η φετινή θερινή περίοδος ολοκληρώθηκε με περισσότερους γιατρούς σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και με κάλυψη των κενών θέσεων σε περιοχές που παραδοσιακά αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Σημαντική ήταν επίσης η ενίσχυση του ΕΚΑΒ με περισσότερες βάρδιες.

Αεροδιακομιδές

Σημαντική βελτίωση παρατηρείται και στις αεροδιακομιδές όπως τόνισε ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους με την ενίσχυση του στόλου μέσω δωρεών από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Βελέντζειο Ίδρυμα και την Εθνική Τράπεζα. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 1.700 αεροδιακομιδές.

Ο κ. Θεμιστοκλέους κατέληξε τονίζοντας ότι οι αλλαγές στις ψηφιακές υπηρεσίες, η αξιολόγηση των νοσοκομείων, η στελέχωση των μονάδων στα νησιά και οι αεροδιακομιδές αποτελούν σαφή απόδειξη της κυβερνητικής δέσμευσης για ένα πιο προσβάσιμο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας για όλους τους πολίτες.

