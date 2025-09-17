search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 16:00
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά

17.09.2025 15:21

Νοσοκομείο Αττικό: Εννέα μήνες απλήρωτοι οι νοσηλευτές και οι υγειονομικοί των απογευματινών χειρουργείων

Από τον Δεκέμβριο του 2024 παραμένουν απλήρωτοι οι νοσηλευτές και το λοιπό υγειονομικό προσωπικό που εργάζονται στα απογευματινά χειρουργεία. Στην παραπάνω καταγγελία προχώρησε  το  Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικόν « «Αναγέννηση»  τονίζοντας μεταξύ λάλων ότι η κυβέρνηση εκμεταλλεύτηκε τη δουλειά των υγειονομικών και την ανάγκη τους να αυξήσουν το πενιχρό εισόδημα τους χωρίς καν να έχει εξασφαλίσει ούτε την αμοιβή των δεδουλευμένων

«Οι νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου μας που συμμετείχαν στον αισχρό θεσμό των απογευματινών -επί πληρωμή -χειρουργείων που καθιέρωσε η κυβέρνηση της ΝΔ παραμένουν απλήρωτοι από το Δεκέμβριο του 2024 (έως το Μάϊο του 2025 που σταμάτησαν)» αναφέρει το σωματείο εργαζόμενων του Αττικού νοσοκομείου επισημαίνοντας ότι  ο  μόνος στόχος του υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης: «ήταν και είναι να περάσει πάση θυσία την πολιτική που μετατρέπει την υγεία σε ακόμα πιο ακριβό εμπόρευμα και τα νοσοκομεία σε μαγαζιά Α.Ε., όπου οι ασθενείς καλούνται να πληρώνουν για να έχουν προτεραιότητα.» όπως αναφέρουν.

Μάλιστα -όπως επισημαίνει το σωματείο- αποδείχτηκε περίτρανα ότι το συγκεκριμένο μέτρο – που στο Αττικόν έχει σταματήσει εδώ και τέσσερις μήνες- ούτε τις λίστες αναμονής μείωσε (1500 ασθενείς περιμένουν στο Αττικόν για να χειρουργηθούν), ούτε τις απολαβές του λεηλατημένου εισοδήματος μας αναπλήρωσε.

Οι εργαζόμενοι ζητούν:

  • Άμεση καταβολή όλων των δεδουλευμένων στους νοσηλευτές και το προσωπικό που εργάστηκε στα απογευματινά χειρουργεία.
  • Κατάργηση των απογευματινών επί πληρωμή χειρουργείων τώρα.  Άνοιγμα όλων των κλειστών χειρουργικών αιθουσών (στο Αττικό λειτουργούν οι 7 από τις 14) με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
  • Αύξηση του μισθού μας κατά 20%, επαναφορά 13ου-14ου μισθού, ένταξη ων νοσηλευτών στα ΒΑΕ. 

