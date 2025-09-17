SOS από τον ΕΟΠΥΥ: Συνεχίζεται η εξαπάτηση των ασφαλισμένων μέσω ηλεκτρονικού «ψαρέματος» από απατεώνες

Νέα προειδοποίηση από τον ΕΟΠΥΥ προς τους ασφαλισμένους για την αύξηση περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης (phishing) μέσω παραπλανητικών μηνυμάτων email. Τα μηνύματα αυτά υπόσχονται επιστροφή χρημάτων, αλλά στην πραγματικότητα αποσκοπούν στην υποκλοπή των προσωπικών δεδομένων των πολιτών με στόχο να τους «αδειάσουν» τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Τα ψεύτικα emails εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις από τον ΕΟΠΥΥ, αλλά δεν προέρχονται από την επίσημη διεύθυνση @eopyy.gov.gr.

Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν γενική προσφώνηση αντί για το πραγματικό όνομα του ασφαλισμένου, ζητούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία και δημιουργούν αίσθηση επείγοντος για άμεση δράση.

Ο ΕΟΔΥ δίνει τις παρακάτω οδηγίες στους παραλήπτες:

– Δεν πρέπει να πατούν συνδέσμους ή να απαντούν στα μηνύματα,

-ακόμα και αν έχουν ήδη αλληλεπιδράσει, δεν πρέπει να δώσουν δώσουν κανένα στοιχείο,

-να διαγράψουν αμέσως το email,

-να ενημερώσουν την τράπεζά τους,

-να αλλάξουν όλους τους κωδικούς πρόσβασης

– να παρακολουθούν στενά τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Ο ΕΟΠΥΥ καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε οποιοδήποτε μήνυμα που υπόσχεται επιστροφές χρημάτων ή ζητά προσωπικά δεδομένα, αξιοποιώντας τα σημάδια αναγνώρισης που έχουν ανακοινωθεί.

