ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

18.09.2025 11:20

Ε.Σ.Α.μεΑ.: «Στο ίδιο έργο θεατές με τις μετακινήσεις μαθητών με αναπηρία από και προς τα σχολεία τους!»

18.09.2025 11:20
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς χιλιάδες παιδιά με ειδικές ανάγκες παραμένουν στο σπίτι τους, καθώς για άλλη μια χρονιά, δεν έχει προβλεφθεί ένα σχέδιο που θα αφορά τα μέσα μετακίνησης τους προς και από τις σχολικές μονάδες.

Για το λόγο αυτό η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) απέστειλε επείγουσα επιστολή προς το υπουργείο Εσωτερικών και όλες τις Περιφέρειες της χώρας, όπως κάνει κάθε χρόνο άλλωστε, για το σοβαρό διαχρονικό πρόβλημα με τις μετακινήσεις στα σχολεία και την επιστροφή τους στο σπίτι των μαθητών/τριών με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στην επιστολή, η ΕΣΑμΑ μεταφέρει την κραυγή αγωνίας, την οργή και την αγανάκτηση εκατοντάδων οικογενειών, σε όλη τη χώρα που για άλλη μια σχολική χρονιά είναι στο ίδιο έργο θεατές.

Σύλλογοι γονέων παιδιών με αναπηρία έχουν αποστείλει επιστολές διαμαρτυρίες στην ΕΣΑμεΑ, ενώ και δήμαρχοι της Ανατολικής Αττικής απευθύνουν κοινή επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Αττικής, καταγγέλλοντας σοβαρά προβλήματα στη σχολική μεταφορά των μαθητών. Πρόβλημα το οποίο δυστυχώς, και για ακόμη χρονιά, υφίστανται  μαθητές και μαθήτριες, αλλά και οι οικογένειές τους και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας.

«Όλα τα σχολεία ανοίγουν στις 11 Σεπτεμβρίου και είναι εξωφρενικό και συνάμα απαράδεκτο να μην έχουν προβλεφθεί και αντιμετωπιστεί τα ζητήματα μετακίνησης ΟΛΩΝ των μαθητών/τριων σε ΟΛΗ την χώρα, με το πρόβλημα να ανακύπτει κάθε νέα σχολική χρονιά και χιλιάδες μαθητές με αναπηρία, με χρόνιες ή/και με σπάνιες παθήσεις να μένουν εκτός σχολείου για μήνες…», αναφέρει στην επιστολή της η ΕΣΑμΑ η οποία τονίζει ότι:

«Αυτή η εικόνα, δεν είναι εικόνα ενός σύγχρονου κράτους, δεν μας αρμόζει σαν χώρα και δεν τιμά διαχρονικά το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας…».

Σημειώνεται ότι η μη αντιμετώπιση και επίλυση του προβλήματος της μετακίνησης των μαθητών με αναπηρία, με χρόνιες ή και με σπάνιες παθήσεις από και προς τις σχολικές μονάδες, είναι μία από τις σημαντικές αιτίες της μαθητικής διαρροής στην α’ βάθμια και β’ βάθμια ειδική και γενική εκπαίδευση. Αποτέλεσμα  αυτής της κατάστασης είναι η μη παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης των μαθητών, η οποία πρέπει να τους διασφαλίζεται χωρίς αποκλεισμούς από την πολιτεία και τους πολιτειακούς θεσμούς, όπως επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Σύνταγμα της χώρας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και ευθεία διάκριση.

«Κανένας μαθητής και καμία μαθήτρια με αναπηρία, με χρόνια ή/και με σπάνια πάθηση στην Ελλάδα, δεν πρέπει να αποκλείεται από το δικαίωμα στη δημόσια εκπαιδευτική διαδικασία, το πανανθρώπινο αγαθό της εκπαίδευσης, λόγω αδυναμίας της ελληνικής πολιτείας να εκπληρώσει την ευθύνη, αλλά και υποχρέωση, που έχει και να διασφαλίσει την μεταφορά του/της προς και από το σχολείο», επισημαίνει η ΕΣΑμεΑ και ζητάει από τον αρμόδιο υπουργό να λυθεί άμεσα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες στην Ελλάδα.

