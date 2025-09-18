search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 14:55
18.09.2025 14:24

Τέσσερις ημέρες γεμάτες δράση στα Ιωάννινα με τη «σφραγίδα» του ΟΠΑΠ – Ανυπομονησία για το showcar της McLaren F1 Team, συμμετοχές-ρεκόρ στο Ioannina Lake Run και έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη στις γυναίκες

Μια μοναδική τετραήμερη εμπειρία θα προσφέρει ο ΟΠΑΠ στους κατοίκους και επισκέπτες των Ιωαννίνων, μέσα από μια σειρά απολαυστικών δράσεων και εκδηλώσεων. Φέρνει στην πόλη το showcar της McLaren F1 Team και προσομοιωτές Formula 1, βάζει τη «σφραγίδα» του στο Ioannina Lake Run, τιμά τις γυναίκες αθλήτριες με την έκθεση φωτογραφίας «Women who inspire», στην γκαλερί «Τεχνοχώρος», και υποδέχεται στην οικογένεια των ΟΠΑΠ Champions τη Γιαννιώτισσα αθλήτρια Έλενα Παπασταματοπούλου, σε ειδική εκδήλωση στην πλατεία Μαβίλη.

Κλέβει την παράσταση το showcar της McLaren F1 Team

Η πόλη των Ιωαννίνων είναι ο δεύτερος σταθμός της περιοδείας που πραγματοποιεί σε όλη την Ελλάδα το showcar της McLaren F1 Team, χάρη στον ΟΠΑΠ και τη μητρική του Allwyn, που είναι official partner της Formula 1 και της ομάδας της McLaren.

To showcar θα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο, 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Κάστρο Γλυκήδων έξω από το ΓΑΚ, το Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ηπείρου.

Το Σάββατο, από τις 11:00 μέχρι τις 18:00, και την Κυριακή από τις 09:00 μέχρι τις 18:00, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού – και όχι μόνο – θα ζήσουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Θα δουν από κοντά το showcar της McLaren F1 Team και θα φωτογραφηθούν μαζί του, θα δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε προσομοιωτές Formula 1, θα βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα πρωτότυπο photobooth φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren και θα πάρουν μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια.

Μετά τα Ιωάννινα, το Roadshow με το showcar της McLaren F1 Team θα συνεχιστεί στη Λάρισα (5/10), την Πάτρα (19/10) και στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας (08-09/11). 

Ο ΟΠΑΠ Μεγάλος Χορηγός του Ioannina Lake Run 2025

Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, τα Ιωάννινα γίνονται ξανά σημείο συνάντησης χιλιάδων δρομέων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Ioannina Lake Run επιστρέφει με Μεγάλο Χορηγό τον ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, και αναμένεται να ξεπεράσει όλα τα ρεκόρ συμμετοχών.

Το Ioannina Lake Run 2025 δεν είναι απλώς ένας αγώνας δρόμου. Είναι η χαρά μιας εκπληκτικής διαδρομής, η εμπειρία και η συγκίνηση του τερματισμού, αλλά και τα χειροκροτήματα που συνοδεύουν κάθε βήμα των αθλητών σε μια πόλη που γεμίζει παλμό.

Ο ΟΠΑΠ περιμένει δρομείς και επισκέπτες στο Χωριό των Χορηγών, στην Πλατεία Μαβίλη, για να διασκεδάσουν και να δημιουργήσουν αξέχαστες αναμνήσεις, μέσα από μία σειρά δράσεων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ioannina Lake Run 2025:

Σάββατο 20/9

•          16:30 Lake Run Kids Race (1.000 μ.)

•          17:00 Παραλίμνιος Δρόμος 1 χλμ. για ΑΜΕΑ

•          17:30 Family Run 1 χλμ.

•          18:00 Baby Lake Run

•          18:30 Παραλίμνιος Δρόμος 5 χλμ.

•          19:30 Τελετή Απονομών

Κυριακή 21/09

•          07:15 Δυναμικό Βάδισμα 30 χλμ.

•          08:15 Γύρος Λίμνης 30 χλμ.

•          08:30 Αγώνας Δρόμου 10 χλμ.

•          12:00 Τελετή απονομών 30 χλμ.

Έκθεση φωτογραφίας «Women who inspire» στην γκαλερί «Τεχνοχώρος»

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας «Women who inspire», την οποία παρουσιάζει ο ΟΠΑΠ, που στέκεται δίπλα στις γυναίκες αθλήτριες. Η έκθεση φωτογραφίας, που φιλοξενείται στην γκαλερί «Τεχνοχώρος» (Ζυγομάλλη 16), είναι αφιερωμένη στη δύναμη και την ψυχή των γυναικών, που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τον καταξιωμένο αθλητικό φωτογράφο Άγγελο Ζυμάρα. Με τον φακό του, αποτυπώνει στιγμές του Ioannina Lake Run γεμάτες συναίσθημα και πάθος, με πρωταγωνίστριες γυναίκες αθλήτριες.

Η έκθεση «Women who inspire» είναι ανοιχτή στο κοινό, με ελεύθερη είσοδο.

Ώρες λειτουργίας:

Πέμπτη και Παρασκευή, 18-19 Σεπτεμβρίου | 10:00 -14:30 και 17:30- 21:00

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου | 10:00 -14:30

Οι ΟΠΑΠ Champions υποδέχονται την Έλενα Παπασταματοπούλου

Μαζί με την επίσημη τελετή έναρξης του Ioannina Lake Run, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στην πλατεία Μαβίλη, ο ΟΠΑΠ θα καλωσορίσει την Παραολυμπιονίκη του Ταεκβοντό Έλενα Παπασταματοπούλου στην οικογένεια των OΠΑΠ Champions. Πρόκειται για ένα καινοτόμο χορηγικό πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε το 2018 με στόχο να προσφέρει καθημερινή, έμπρακτη στήριξη σε Έλληνες αθλητές, ώστε αυτοί να παραμένουν προσηλωμένοι στην προσπάθειά τους.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

