ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 14:35
18.09.2025 12:57

«The Last Showgirl» στη Sunday Premiere της Nova!

18.09.2025 12:57
last_showgirl_nova_adv
  • Κυριακή 21/9 (22:00) στο Novacinema1 με τους Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Jason Schwartzman σε σκηνοθεσία της Gia Coppola
  • Και φυσικά στην ΕΟΝ On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!

Τη δραματική ταινία «The Last Showgirl» (2024, διάρκειας 85’) με τους Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Jason Schwartzman σε σκηνοθεσία της Gia Coppola θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίουστις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Ένα εξουθενωμένο showgirl αντιμετωπίζει τη μοναξιά και τις αναμνήσεις καθώς ετοιμάζεται για την ύστατη παράστασή της. Στο καμαρίνι, η λάμψη σβήνει και τα συναισθήματα έρχονται στην επιφάνεια. Μην χάσετε την συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 21/9 (22:00)!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.



Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

parastasi-new (2)
ΘΕΑΤΡΟ

«Blue Train» του Γεράσιμου Ευαγγελάτου για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άλμα – Σε σκηνοθεσία Γιώργου Σουλεϊμάν

opap
ADVERTORIAL

Τέσσερις ημέρες γεμάτες δράση στα Ιωάννινα με τη «σφραγίδα» του ΟΠΑΠ – Ανυπομονησία για το showcar της McLaren F1 Team, συμμετοχές-ρεκόρ στο Ioannina Lake Run και έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη στις γυναίκες

IronMaiden_1920x1080_HPP_SiteSlideshow
ΜΟΥΣΙΚΗ

Iron Maiden: Οι βρετανοί θρύλοι του heavy metal επιστρέφουν στην Ελλάδα – Ανακοίνωσαν συναυλία στο ΟΑΚΑ τον Μάιο

kinima_dimokratias_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίνημα Δημοκρατίας: Κυνισμός και αλαζονεία από Μητσοτάκη  

SINAYLIES_PALESTINI
ADVERTORIAL

Η μουσική κόντρα στη σιωπή – δύο συναυλίες για τον λαό της Παλαιστίνης

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

karalis-duplantis-kendricks
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

