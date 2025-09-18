«The Last Showgirl» στη Sunday Premiere της Nova!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τη δραματική ταινία «The Last Showgirl» (2024, διάρκειας 85’) με τους Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Jason Schwartzman σε σκηνοθεσία της Gia Coppola θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίουστις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!
Ένα εξουθενωμένο showgirl αντιμετωπίζει τη μοναξιά και τις αναμνήσεις καθώς ετοιμάζεται για την ύστατη παράστασή της. Στο καμαρίνι, η λάμψη σβήνει και τα συναισθήματα έρχονται στην επιφάνεια. Μην χάσετε την συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 21/9 (22:00)!
Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.