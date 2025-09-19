«Εκείνος κι Εκείνος» του Κώστα Μουρσελά στο Θέατρο Αργώ

Μετά την θερμή υποδοχή και το ζεστό χειροκρότημα του θεατρόφιλου κοινού σε επιλεγμένα φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Εκείνος κι Εκείνος» του σπουδαίου Έλληνα συγγραφέα Κώστα Μουρσελά θα παρουσιαστεί κατά την προσεχή χειμερινή θεατρική περίοδο στο Θέατρο Αργώ, από τέλος Οκτώβρη μέχρι την Κυριακή των Βαΐων.

Πρόκειται για μια παραγωγή της θεατρικής εταιρίας Non Grata Productions, με τους Γιώργο Κωνσταντίνου, Λεωνίδα Κακούρη, Δημήτρη Σταρόβα, Σοφία Μανωλάκου και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρήγα.

Το «Εκείνος κι Εκείνος» είναι ένας ύμνος στην ποιητική αλητεία, την παράλογη λογική σκέψη και το ελεύθερο χιούμορ. Μια τη σατυρική – σκεπτόμενη κωμωδία. Μία κωμωδία «αναρχική» – «αλήτικη» – «ανατρεπτική». Μία κωμωδία υπεράνω σκέψεων, υπεράνω καταστάσεων, υπεράνω λογικής…

Παίζουν: Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Δημήτρης Σταρόβας, Σοφία Μανωλάκου.

Ταυτότητα Παράστασης

Κείμενο: Κώστας Μουρσελάς

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας

Σκηνικά – Κοστούμια: Αντώνης Χαλκιάς

Φωτισμοί: Θοδωρής Γκόγκος

Παραστάσεις: Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:00, Κυριακή 19:00

Πρεμιέρα: Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 21:00

