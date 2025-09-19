search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 13:52
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.09.2025 13:13

«Εκείνος κι Εκείνος» του Κώστα Μουρσελά στο Θέατρο Αργώ

19.09.2025 13:13
parastasi-new

Μετά την θερμή υποδοχή και το ζεστό χειροκρότημα του θεατρόφιλου κοινού σε επιλεγμένα φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Εκείνος κι Εκείνος» του σπουδαίου Έλληνα συγγραφέα Κώστα Μουρσελά θα παρουσιαστεί κατά την προσεχή χειμερινή θεατρική περίοδο στο Θέατρο Αργώ, από τέλος Οκτώβρη μέχρι την Κυριακή των Βαΐων.

Πρόκειται για μια παραγωγή της θεατρικής εταιρίας Non Grata Productions, με τους Γιώργο Κωνσταντίνου, Λεωνίδα Κακούρη, Δημήτρη Σταρόβα, Σοφία Μανωλάκου και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρήγα.

Το «Εκείνος κι Εκείνος» είναι ένας ύμνος στην ποιητική αλητεία, την παράλογη λογική σκέψη και το ελεύθερο χιούμορ. Μια τη σατυρική – σκεπτόμενη κωμωδία. Μία κωμωδία «αναρχική» – «αλήτικη» – «ανατρεπτική». Μία κωμωδία υπεράνω σκέψεων, υπεράνω καταστάσεων, υπεράνω λογικής…

Παίζουν: Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Δημήτρης Σταρόβας, Σοφία Μανωλάκου.

Ταυτότητα Παράστασης

  • Κείμενο: Κώστας Μουρσελάς
  • Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας
  • Σκηνικά – Κοστούμια: Αντώνης Χαλκιάς
  • Φωτισμοί: Θοδωρής Γκόγκος

Παραστάσεις: Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:00, Κυριακή 19:00

Πρεμιέρα: Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 21:00

Διαβάστε επίσης:

«Ήλιος με δόντια» για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Μπέλλος – Σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη

«Blue Train» του Γεράσιμου Ευαγγελάτου για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άλμα – Σε σκηνοθεσία Γιώργου Σουλεϊμάν

«Ο Χριστός στον Σταυρό»: Ο σπάνιος πίνακας του Rubens που βγαίνει σε δημοπρασία (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
opekepe_exetastiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κατάθεση εγγράφων πριν την κλήση μαρτύρων ζητά το ΠΑΣΟΚ

eody-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ για φυματίωση: 400 κρούσματα είχαμε το 2024 – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νόσο

gaza-2354
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Απεργία των συνδικάτων για συμπαράσταση στη Γάζα

tsouvelas_ndp_1909
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η έμμεση αναφορά στη Γάζα και το «μάτι» της Δίκης που βλέπει τα πάντα

cruise-control
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι ισχύει στην πραγματικότητα το cruise control και την κατανάλωση καυσίμου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

pirosfaira-tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Από… παραμόρφωση των τρένων προήλθε η φονική έκρηξη - Τι αναφέρει η εισαγγελική πρόταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 13:52
opekepe_exetastiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κατάθεση εγγράφων πριν την κλήση μαρτύρων ζητά το ΠΑΣΟΚ

eody-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ για φυματίωση: 400 κρούσματα είχαμε το 2024 – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νόσο

gaza-2354
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Απεργία των συνδικάτων για συμπαράσταση στη Γάζα

1 / 3