Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

Σε γήπεδο του Περιστερίου για να δει τον αγώνα Περιστέρι-Άρης στο πλαίσιο του τουρνουά «Νίκος Φασούρας» βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Συνοδευόμενος από τη μητέρα του, ο Γιάννης πήγε να παρακολουθήσει το παιχνίδι, καθώς ο αδελφός του, Άλεξ, παίζει στον Άρη τη φετινή σεζόν, όπως και ένας πρώην συμπαίκτης του στους Μιλγουόκι Μπακς, ο Μπριν Φορμπς.
Ο Άρης είναι μία ομάδα που πλέον έχει στενές σχέσεις με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς ο Ρίτσαρντ Σιάο, ιδιοκτήτης των Θεσσαλονικιών, έχει φιλικές επαφές με τον Έλληνα παίκτη των Μπακς.
Στο γήπεδο βρέθηκε και ο Νίκος Ζήσης.
Ο Αντετοκούνμπο αναμένεται να αναχωρήσει για το Μιλγουόκι τις επόμενες ημέρες, καθώς στα τέλη Σεπτεμβρίου αρχίζει η προετοιμασία της ομάδας και στις 2 Οκτωβρίου τα φιλικά προετοιμασίας του NBA.
