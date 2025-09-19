Η ΕΤΑΔ αξιοποιεί ανενεργά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την αναβίωση και αξιοποίηση ανενεργών ακινήτων έχει θέσει ως προτεραιότητα η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, τα οποία είχαν περιέλθει στο χαρτοφυλάκιό της και χρήζουν άμεσων και σημαντικών παρεμβάσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκονται σε εξέλιξη τρεις διαγωνισμοί που αφορούν εμβληματικά ακίνητα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Ειδικότερα:
Στην Παλιά Πόλη του Ναυπλίου είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός για τη μακροχρόνια εκμίσθωση ιστορικού ακινήτου, που προσφέρεται για τουριστική ή εμπορική αξιοποίηση, με στόχο την αναβίωση της περιοχής και την τόνωση της τοπικής αγοράς (δείτε περισσότερα εδώ).
Στην Αλεξανδρούπολη, η ΕΤΑΔ διαθέτει προς πώληση διώροφο διατηρητέο κτίριο με υπόγειο σε κεντρικό σημείο πλησίον του λιμανιού. Πρόκειται για ένα ακίνητο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και υψηλή επενδυτική αξία (δείτε περισσότερα εδώ).
Στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την πώληση τετραώροφου πρώην ξενοδοχείου Γ’ τάξης, δυναμικότητας 25 δωματίων, στην οδό Ιδομενέως 6, σε κεντρική θέση πλησίον παραλίας. Το ακίνητο αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή (δείτε περισσότερα εδώ).
Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου ανενεργών ακινήτων σε όλη την Ελλάδα. Η ΕΤΑΔ, μέσω της πώλησης, της εκμίσθωσης ή της παραχώρησης χρήσης, επιδιώκει:
Με τον τρόπο αυτό, η ΕΤΑΔ όχι μόνο διαχειρίζεται ανενεργά ακίνητα που εγκυμονούν κινδύνους, αλλά συμβάλλει ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην τοπική οικονομία και στην ανάδειξη της ακίνητης περιουσίας του χαρτοφυλακίου της προς όφελος πολιτών και κοινωνίας.
Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με την ΕΤΑΔ, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.