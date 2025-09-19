Ινδικό ψωμάκι νάαν, αφράτο και βουτυράτο

Ζεστό και πεντανόστιμο ψωμί νάαν με αφράτη, μαστιχωτή, βουτυράτη υφή που μπορείτε να ετοιμάσετε στο σπίτι σας, χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό.

Πρόκειται για ένα ψωμάκι – πιτάκι πολύ εύκολο στην παρασκευή του και ιδανικό για να συνοδεύσει σάλτσες κάρυ, να το βουτήξετε σε χούμους ή να το γεμίσετε με κάθε είδους υλικά. Παραδοσιακά το νάαν ψήνεται σε φούρνο ταντούρ με κάρβουνα αλλά μπορεί να παρασκευαστεί και σε ένα καλό αντικολλητικό τηγάνι (ή σκεύος από χυτοσίδηρο) με το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα.

Υλικά για τη Συνταγή

7 γραμμάρια ξερή μαγιά στιγμής

2 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη

300 γραμμάρια αλεύρι δυνατό για ζυμώματα + λίγο επιπλέον για το πασπάλισμα

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

½ κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

25 γραμμάρια βούτυρο, λιωμένο + 2-3 κουταλιές της σούπας επιπλέον για το βούρτσισμα μαζί με λίγο μαϊντανό και σκόρδο

150 ml γιαούρτι

125 ml νερό, χλιαρό

Εκτέλεση

1. Αρχικά βάλτε το χλιαρό νερό σε ένα μπολ, ρίξτε τη μαγιά και 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, ανακατέψτε να διαλυθεί και αφήστε το για 10-15 λεπτά ή μέχρι να αφρίσει και να ενεργοποιηθεί η μαγιά.

2. Σε ένα μεγαλύτερο μπολ, βάλτε το αλεύρι με την υπόλοιπη ζάχαρη, το αλάτι και το μπέικιν πάουντερ. Ανακατέψτε τα, κάντε μια λακκούβα στο κέντρο και ρίξτε το λιωμένο βούτυρο, το γιαούρτι και το ενεργοποιημένο μίγμα μαγιάς. Αναμείξτε τα και αρχίστε να ζυμώνετε με τα χέρια σας. Αν το μίγμα είναι πολύ υγρό, προσθέστε μια κουταλιά αλεύρι, σε διαφορετική περίπτωση αν είναι στεγνό, ρίξτε λίγο ακόμα χλιαρό νερό. Θα πρέπει να έχετε μια πολύ μαλακή ζύμη, αλλά όχι τόσο υγρή που να μην μπορεί να ενωθεί σε μπάλα.

3. Μεταφέρετε το ζυμάρι σε μια ελαφρά αλευρωμένη επιφάνεια και συνεχίστε το ζύμωμα για 10 λεπτά μέχρι να γίνει λείο και ελαστικό. Τοποθετήστε τη μπάλα ζύμης σε λαδωμένο μπολ, σκεπάστε με μεμβράνη και αφήστε την σε ζεστό μέρος για περίπου 1 ώρα ή μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο.

4. Χωρίστε τη ζύμη σε έξι μπάλες, τοποθετήστε τις μέσα σε ταψί πασπαλισμένο με λίγο αλεύρι και σκεπάστε με μια νωπή πετσέτα κουζίνας.

5. Ζεστάνετε ένα μεγάλο αντικολλητικό σκεύος σε δυνατή φωτιά. Πάρτε μία από τις μπάλες ζύμης και ανοίξτε την σε μακρόστενο σχήμα, περίπου 21 εκατοστά σε μήκος και περίπου 13 εκατοστά στο πλατύτερο μέρος. Μόλις το τηγάνι ζεσταθεί καλά, τοποθετήστε προσεκτικά το νάαν μέσα. Αφήστε το να ψηθεί και να σχηματίσει φουσκάλες για περίπου 3 λεπτά, στη συνέχεια γυρίστε το και ψήστε το και από την άλλη πλευρά για άλλα 3-4 λεπτά ή μέχρι να ψηθεί καλά και να ροδίσει όμορφα.

6. Βάλτε το ψημένο νάαν σε ένα ταψί, αλείψτε το με λίγο λιωμένο βούτυρο και σκεπάστε το με αλουμινόχαρτο. Διατηρήστε το ζεστό σε χλιαρό και τοποθετήστε και τα υπόλοιπα σε στρώσεις, το ένα πάνω στο άλλο, καθώς τα ψήνετε, αλείφοντας το καθένα με λιωμένο βούτυρο.

