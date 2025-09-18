search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 08:22
search
MENU CLOSE
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

18.09.2025 06:17

Πανεύκολο και ακαταμάχητο μπανόφι (βρετανική τάρτα καραμέλας)

18.09.2025 06:17
banoffee-pie1809

Μια πανεύκολη συνταγή για το κλασικό και ακαταμάχητο μπανόφι, δηλαδή το βρετανικό επιδόρπιο τάρτας με τραγανή βάση από μπισκότα και πλούσια γέμιση από μπανάνες, καραμελωμένο γάλα και κρέμα.

Το συγκεκριμένο γλύκισμα ετοιμάζεται σε χρόνο ρεκόρ, είναι οικονομικό και πεντανόστιμο και αν χρησιμοποιήσετε σπιτικό καραμελωμένο γάλα, θα το απογειώσετε γευστικά.

Υλικά για τη Συνταγή

2 με 3 ώριμες μπανάνες, κομμένες σε φέτες
150 γραμμάρια καραμελωμένο γάλα (dulce de leche)
250 ml κρέμα γάλακτος πλήρης, παγωμένη
2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη άχνη

Για τη βάση
200 γραμμάρια μπισκότα απλά, θρυμματισμένα (πτι μπερ, digestive, κανέλας)
50 γραμμάρια βούτυρο, λιωμένο

Για το σερβίρισμα
Φλούδες ή τρίμμα σοκολάτας

Εκτέλεση

1. Αρχικά, θρυμματίστε τα μπισκότα σε ένα μούλτι ή χτυπώντας τα (συνθλίβοντας τα) με τον πλάστη αφού πρώτα τα έχετε βάλει μέσα σε αεροστεγή σακούλα κατάψυξης.

2. Ανακατέψτε τα καλά με το λιωμένο βούτυρο έτσι ώστε να έχετε ένα μίγμα σαν βρεγμένη άμμο.

3. Αλείψτε με λίγο βούτυρο και στρώστε με αντικολλητικό χαρτί μια στρογγυλή φόρμα τάρτας 20 εκατοστών με αποσπώμενα τοιχώματα. Απλώστε το μίγμα των μπισκότων στη βάση της φόρμας (και λίγο στα πλαϊνά) και πιέστε καλά με τη βάση ενός ποτηριού, ώστε να έχει ομοιόμορφο πάχος παντού. Τοποθετήστε τη φόρμα στο ψυγείο για 20 λεπτά.

4. Χτυπήστε στο μπολ του μίξερ την παγωμένη κρέμα γάλακτος σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να αρχίσει να σφίγγει. Στα μισά της διαδικασίας προσθέστε τις κουταλιές της άχνης και συνεχίστε μέχρι να έχετε σφικτή σαντιγί.

5. Βγάλτε από το ψυγείο τη βάση και απλώστε μια στρώση με τα 2/3 από την ποσότητα του καραμελωμένου γάλακτος.

6. Στρώστε τις φέτες μπανάνας ομοιόμορφα από πάνω και καλύψτε τις με το υπόλοιπο καραμελωμένο γάλα για να μην μαυρίσουν.

7. Σκεπάστε το γλυκό με την χτυπημένη σαντιγί και τοποθετήστε το στο ψυγείο μέχρι την ώρα που θα το σερβίρετε. Λίγο πριν το κόψετε, πασπαλίστε με φλούδες ή τρίμμα σοκολάτας.

Διαβάστε επίσης:

Ανδαλουσιανές τηγανίτες γαρίδας

Παξιμαδάκια με κολοκύθα και αρώματα του φθινοπώρου

Σαλάτα του σεφ, της ανακύκλωσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS
BUSINESS

Ευρώπη Holdings: Ισχυρή ανάπτυξη εξαγορών και κερδών στο πρώτο εξάμηνο 2025, στρατηγικός μετασχηματισμός αποδίδει

eortologio180925
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

lamda development
BUSINESS

Lamda Development: Εκρηκτική αύξηση EBITDA και πωλήσεων στο Ελληνικό, νέες επενδύσεις ενισχύουν στρατηγική ανάπτυξης

antifa_new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ μετά τη δολοφονία Κερκ: Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «τρομοκρατική οργάνωση» το κίνημα «Antifa»

pyrosvestiki09- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους – Κάηκε ολοσχερώς το κατάστημα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

karalis-duplantis-kendricks
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 08:21
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS
BUSINESS

Ευρώπη Holdings: Ισχυρή ανάπτυξη εξαγορών και κερδών στο πρώτο εξάμηνο 2025, στρατηγικός μετασχηματισμός αποδίδει

eortologio180925
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

lamda development
BUSINESS

Lamda Development: Εκρηκτική αύξηση EBITDA και πωλήσεων στο Ελληνικό, νέες επενδύσεις ενισχύουν στρατηγική ανάπτυξης

1 / 3