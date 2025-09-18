Πανεύκολο και ακαταμάχητο μπανόφι (βρετανική τάρτα καραμέλας)

Μια πανεύκολη συνταγή για το κλασικό και ακαταμάχητο μπανόφι, δηλαδή το βρετανικό επιδόρπιο τάρτας με τραγανή βάση από μπισκότα και πλούσια γέμιση από μπανάνες, καραμελωμένο γάλα και κρέμα.

Το συγκεκριμένο γλύκισμα ετοιμάζεται σε χρόνο ρεκόρ, είναι οικονομικό και πεντανόστιμο και αν χρησιμοποιήσετε σπιτικό καραμελωμένο γάλα, θα το απογειώσετε γευστικά.

Υλικά για τη Συνταγή

2 με 3 ώριμες μπανάνες, κομμένες σε φέτες

150 γραμμάρια καραμελωμένο γάλα (dulce de leche)

250 ml κρέμα γάλακτος πλήρης, παγωμένη

2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη άχνη

Για τη βάση

200 γραμμάρια μπισκότα απλά, θρυμματισμένα (πτι μπερ, digestive, κανέλας)

50 γραμμάρια βούτυρο, λιωμένο

Για το σερβίρισμα

Φλούδες ή τρίμμα σοκολάτας

Εκτέλεση

1. Αρχικά, θρυμματίστε τα μπισκότα σε ένα μούλτι ή χτυπώντας τα (συνθλίβοντας τα) με τον πλάστη αφού πρώτα τα έχετε βάλει μέσα σε αεροστεγή σακούλα κατάψυξης.

2. Ανακατέψτε τα καλά με το λιωμένο βούτυρο έτσι ώστε να έχετε ένα μίγμα σαν βρεγμένη άμμο.

3. Αλείψτε με λίγο βούτυρο και στρώστε με αντικολλητικό χαρτί μια στρογγυλή φόρμα τάρτας 20 εκατοστών με αποσπώμενα τοιχώματα. Απλώστε το μίγμα των μπισκότων στη βάση της φόρμας (και λίγο στα πλαϊνά) και πιέστε καλά με τη βάση ενός ποτηριού, ώστε να έχει ομοιόμορφο πάχος παντού. Τοποθετήστε τη φόρμα στο ψυγείο για 20 λεπτά.

4. Χτυπήστε στο μπολ του μίξερ την παγωμένη κρέμα γάλακτος σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να αρχίσει να σφίγγει. Στα μισά της διαδικασίας προσθέστε τις κουταλιές της άχνης και συνεχίστε μέχρι να έχετε σφικτή σαντιγί.

5. Βγάλτε από το ψυγείο τη βάση και απλώστε μια στρώση με τα 2/3 από την ποσότητα του καραμελωμένου γάλακτος.

6. Στρώστε τις φέτες μπανάνας ομοιόμορφα από πάνω και καλύψτε τις με το υπόλοιπο καραμελωμένο γάλα για να μην μαυρίσουν.

7. Σκεπάστε το γλυκό με την χτυπημένη σαντιγί και τοποθετήστε το στο ψυγείο μέχρι την ώρα που θα το σερβίρετε. Λίγο πριν το κόψετε, πασπαλίστε με φλούδες ή τρίμμα σοκολάτας.

