Μεγάλη φωτιά στην Κάρυστο, ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/09) στην Αντιά της Καρύστου, όταν ξέσπασε φωτιά σε αγροτική έκταση

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 13:30, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο βρίσκονται 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αντιάς Καρύστου Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 58 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 19, 2025

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από χαμηλή βλάστηση, ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην Καρυστία, δυσχεραίνουν την επιχείρηση.

