Μεγάλη φωτιά στην Κάρυστο, ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/09) στην Αντιά της Καρύστου, όταν ξέσπασε φωτιά σε αγροτική έκταση
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 13:30, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Στο σημείο βρίσκονται 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Η περιοχή χαρακτηρίζεται από χαμηλή βλάστηση, ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην Καρυστία, δυσχεραίνουν την επιχείρηση.
