ADVERTORIAL

19.09.2025 12:27

Sports Party* με ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα

19.09.2025 12:27
  • Απολαμβάνεις τον μεγάλο αγώνα στα καταστήματα ΟΠΑΠ με promos, δώρα, εκπλήξεις και 6 σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις

Τα Sports Party* αρχίζουν από αυτή την Κυριακή στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Το πρώτο Sports Party της νέας σεζόν ξεκινάει την Κυριακή στις 20:30, μισή ώρα πριν από την έναρξη του ντέρμπι της Super League, Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός.  

Το Sports Party* από το Πάμε Στοίχημα σε περιμένει εσένα και την παρέα σου σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ για να δείτε το μεγάλο παιχνίδι με super δώρα & περισσότερες εκπλήξεις!

Αυτό το Sports Party δεν γίνεται να το «χάσεις». Απολαμβάνεις με την παρέα σου τις μεγαλύτερες αθλητικές συγκινήσεις σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, με νέα Promos, απίστευτες ΟΠΑΠ επιβραβεύσεις, δυνατά tips, super ενισχυμένες αποδόσεις* σε επιλεγμένες αγορές & την ευκαιρία να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.

Έξι σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις μία ώρα πριν ξεκινήσει το ντέρμπι!

Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις σε 6 επιλεγμένες αγορές του μεγάλου ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, σε περιμένουν σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, αυτή την Κυριακή, από τις 20:00 έως τις 21:00.

Με το Sports Party* ζεις στο maximum το ματς που περίμενες όλη την εβδομάδα.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στο ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές, ενισχυμένες αποδόσεις σε επιλεγμένες αγορές, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»* & «Βοοst Νίκης»*.

Bet Builder Ready για τα μεγάλα παιχνίδια από το Πάμε Στοίχημα

Πολλά είναι και τα Bet Builder Ready που θα βρείτε στα καταστήματα ΟΠΑΠ, για τα κορυφαία ματς των πρωταθλημάτων, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι (Σάββατο, 19:30)

  • Nα σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Οver 7,5 κόρνερ
  • Κ. Πάλμερ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Τσέλσι να κερδίσει
  • Μ. Σίσκο να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κερδίσει

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι (Κυριακή, 18:30)

  • Β. Γιόκερες να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Άρσεναλ να κερδίσει
  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες, Over 2,5 γκολ & Οver 8,5 κόρνερ
  • Ε. Χάαλαντ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Μάντσεστερ Σίτι να κερδίσει

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (Κυριακή, 21:00)

  • 0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο
  • Α. Ελ Κααμπί να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ολυμπιακός να κερδίσει
  • Φ. Τζούρισιτς να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Παναθηναϊκός να κερδίσει

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

