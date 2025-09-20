Φωτιά σε δάσος στη Λαγκαδά Άρτας – Στη μάχη της κατάσβεσης 3 εναέρια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε συναγερμό τέθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από φωτιά που ξέσπασε στην Λαγκαδά Άρτας.
Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
