search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 14:40
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.09.2025 13:16

Φωτιά σε δάσος στη Λαγκαδά Άρτας – Στη μάχη της κατάσβεσης 3 εναέρια

20.09.2025 13:16
FOTIA_PIROSVESTIKI

Σε συναγερμό τέθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από φωτιά που ξέσπασε στην Λαγκαδά Άρτας.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Διαβάστε επίσης:

Τηλεφωνική απάτη: Προσποιήθηκαν υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ και του πήραν 180.000 ευρώ

Δημοσκόπηση MRB: Επτά στους 10 πολίτες λένε «ναι» στη δημιουργία Αρχής προστασίας του καταναλωτή

Πάνος Ρούτσι: ««Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι’ αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
katsika
ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στην Κρέστενα Ηλείας: Πέταξαν ζωντανή ακρωτηριασμένη κατσίκα στην άκρη του δρόμου

andrianos agrotes serres (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Θερμή» υποδοχή στον Ανδριανό από αγρότες στις Σέρρες – Φυγαδεύτηκε εν μέσω αποδοκιμασιών (Video)

xeiropedes-ilikiwmenos
ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Χειροπέδες σε εφοριακό για χρηματισμό – Πήρε 1.000 ευρώ για «ματαιώσει» τη διαδικασία επιβολής προστίμου

timologio-revmatos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Στα σταθερά τιμολόγια στρέφονται καταναλωτές και προμηθευτές

kinigos
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Γορτυνία: Κυνηγός σκότωσε 57χρονο – Τον πέρασε για αγριογούρουνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

trump karolos deipno 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πλακώθηκαν» οι βασιλικοί σεφ και η φρουρά του Τραμπ στην κουζίνα του Κάστρου του Ουίνσδορ την ώρα που οι VIPS έτρωγαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 14:38
katsika
ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στην Κρέστενα Ηλείας: Πέταξαν ζωντανή ακρωτηριασμένη κατσίκα στην άκρη του δρόμου

andrianos agrotes serres (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Θερμή» υποδοχή στον Ανδριανό από αγρότες στις Σέρρες – Φυγαδεύτηκε εν μέσω αποδοκιμασιών (Video)

xeiropedes-ilikiwmenos
ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Χειροπέδες σε εφοριακό για χρηματισμό – Πήρε 1.000 ευρώ για «ματαιώσει» τη διαδικασία επιβολής προστίμου

1 / 3