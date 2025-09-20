Φωτιά σε δάσος στη Λαγκαδά Άρτας – Στη μάχη της κατάσβεσης 3 εναέρια

Σε συναγερμό τέθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από φωτιά που ξέσπασε στην Λαγκαδά Άρτας.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λαγκαδά, Άρτας. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 20, 2025

Διαβάστε επίσης:

Τηλεφωνική απάτη: Προσποιήθηκαν υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ και του πήραν 180.000 ευρώ

Δημοσκόπηση MRB: Επτά στους 10 πολίτες λένε «ναι» στη δημιουργία Αρχής προστασίας του καταναλωτή

Πάνος Ρούτσι: ««Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι’ αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)