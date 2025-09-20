search
20.09.2025
20.09.2025 11:12

Χάος από κυβερνοεπίθεση στα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων

20.09.2025 11:12
Φωτογραφία αρχείου (AP)

Μεγάλα προβλήματα, ακυρώσεις πτήσεων και καθυστερήσεις προκάλεσε κυβερνοεπίθεση σε πάροχο υπηρεσιών για τα συστήματα check-in και επιβίβασης, σε αρκετά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων του Χίθροου στο Λονδίνο, των Βρυξελλών και του Βερολίνου.

Η επίθεση αχρήστευσε τα αυτοματοποιημένα συστήματα με αποτέλεσμα οι διαδικασίες check-in και επιβίβασης να πραγματοποιούνται μόνο χειροκίνητα, ανακοίνωσε το Αεροδρόμιο Βρυξελλών.

«Αυτό έχει σημαντική επίδραση στο πρόγραμμα πτήσεων και δυστυχώς θα προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις», αναφέρεται σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου. «Ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται ενεργά για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν».

Το Χίθροου προειδοποίησε επίσης για καθυστερήσεις που σχετίζονται με «τεχνικό πρόβλημα» σε τρίτο πάροχο. Οι επιβάτες με προγραμματισμένες πτήσεις για το Σάββατο κλήθηκαν να επιβεβαιώσουν το ταξίδι τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

«Λόγω τεχνικού προβλήματος σε πάροχο συστήματος που λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη, παρατηρούνται μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in. Εργαζόμαστε για μια άμεση λύση», ανέφερε το αεροδρόμιο του Βερολίνου σε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του.

Tο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης δεν έχει επηρεαστεί από την επίθεση, όπως διευκρίνισε εκπρόσωπός του.

