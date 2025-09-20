Πιερρακάκης: «Πρόκληση δεν είναι οι δασμοί των ΗΠΑ, αλλά η αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με αφορμή συνέντευξή του στην Wall Street Journal, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στις ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα και την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Μεταξύ άλλων ανέφερε πως η χώρα χρειάζεται «κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων προκειμένου να αναπτυχθεί η οικονομία» και ότι «μετά από δέκα χρόνια υπαρξιακής κρίσης, η Ελλάδα δεν σκοπεύει να χάσει την οικονομική της δυναμική».
Αναφερόμενος στην γενικότερη κατάσταση της οικονομίας παγκοσμίως, ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι «η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι τόσο οι εμπορικοί δασμοί των ΗΠΑ, όσο η γενικότερη αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία. Θέλαμε συμφωνία αντί για μη συμφωνία, για να περιορίσουμε την αβεβαιότητα στον μέγιστο βαθμό».
