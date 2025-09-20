search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 18:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.09.2025 17:00

Blue Star Naxos: Η μάχη του καπετάνιου με τα κύματα εν μέσω απαγορευτικού (Video)

20.09.2025 17:00
ploio kymata aeras (1)

«Μάχη» με τα κύματα και τους ισχυρούς ανέμους έδωσε την Παρασκευή (19/9) το Blue Star Naxos στο στενό Πάρου – Νάξου, εκτελώντας το δρομολόγιό του. 

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του kykladiki.gr, το πλοίο παλεύει με τεράστια κύματα και δυνατούς ανέμους.

Ωστόσο, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία το δρομολόγιό του προσεγγίζοντας με ασφάλεια τους προορισμούς του.

Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν το πρωί της Παρασκευής οδήγησαν τις Αρχές να προχωρήσουν σε απαγορευτικό απόπλου.

Συγκεκριμένα, τα πλοία δε θα αναχωρούν από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρωνικού από Πειραιά και εκείνα από Ραφήνα για το Μαρμάρι.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: 5 συλληψεις νεαρών για οπαδική βία – Ξυλοκόπησαν 16χρονο

Πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας: ««Το δέντρο είχε ελεγχθεί, ήταν υγιές, έπεσε λόγω ισχυρών ανέμων» λέει ο αντιδήμαρχος (Video)

Ρέθυμνο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ 18χρονων τα ξημερώματα – Στο νοσοκομείο τραυματίας που εκτοξεύτηκε σε βιτρίνα καταστήματος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
egymosini
ΥΓΕΙΑ

Εγκυμοσύνη: Mεγαλύτερος κατά 50% o κίνδυνος για πρόωρο τοκετό στις γυναίκες με άσθμα

ippokrateio-nosokomeio-thessalonikis
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη οβίδας σε μάντρα στην Κοζάνη: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης – Σε κρίσιμη κατάσταση ο πολυτραυματίας

pierrakakis_0306_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Πρόκληση δεν είναι οι δασμοί των ΗΠΑ, αλλά η αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία»

bibilas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μεγάλο «πλήγμα» για την επόμενη Βουλή: Ο Σπύρος Μπιμπίλας δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή συμπλοκή με μαχαίρια στο κέντρο της Αθήνας μπροστά σε ΕΚΑΒ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

athina_xwris_aytokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Αθήνα τραβάει... χειρόφρενο για 24 ώρες - Όλες οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 18:17
egymosini
ΥΓΕΙΑ

Εγκυμοσύνη: Mεγαλύτερος κατά 50% o κίνδυνος για πρόωρο τοκετό στις γυναίκες με άσθμα

ippokrateio-nosokomeio-thessalonikis
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη οβίδας σε μάντρα στην Κοζάνη: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης – Σε κρίσιμη κατάσταση ο πολυτραυματίας

pierrakakis_0306_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Πρόκληση δεν είναι οι δασμοί των ΗΠΑ, αλλά η αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία»

1 / 3