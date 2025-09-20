Blue Star Naxos: Η μάχη του καπετάνιου με τα κύματα εν μέσω απαγορευτικού (Video)

«Μάχη» με τα κύματα και τους ισχυρούς ανέμους έδωσε την Παρασκευή (19/9) το Blue Star Naxos στο στενό Πάρου – Νάξου, εκτελώντας το δρομολόγιό του.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του kykladiki.gr, το πλοίο παλεύει με τεράστια κύματα και δυνατούς ανέμους.

Ωστόσο, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία το δρομολόγιό του προσεγγίζοντας με ασφάλεια τους προορισμούς του.

Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν το πρωί της Παρασκευής οδήγησαν τις Αρχές να προχωρήσουν σε απαγορευτικό απόπλου.

Συγκεκριμένα, τα πλοία δε θα αναχωρούν από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρωνικού από Πειραιά και εκείνα από Ραφήνα για το Μαρμάρι.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ.

