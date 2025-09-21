search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

21.09.2025 17:13

Οργή με την απαίτηση Τραμπ να ασκηθούν διώξεις κατά αντιπάλων του: «Ακολουθεί την οδό προς την δικτατορία»

Κλιμακώνει επικίνδυνα τη πόλωση στις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ καθώς δήλωσε ανοιχτά πως περιμένει από τους εισαγγελείς που ο ίδιος διόρισε (απομακρύνοντας αυτούς που δεν του ήταν αρεστοί) να αρχίσουν τις διώξεις κατά πολιτικών του αντιπάλων.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social που απευθύνεται, όπως φαίνεται, στην υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, ο Αμερικανός πρόεδρος επικρίνει την καθυστέρηση σε ενδεχόμενη άσκηση διώξεων σε βάρος του γερουσιαστή της Καλιφόρνια Άνταμ Σιφ και της γενικής εισαγγελέα της πολιτείας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς,  μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος.

«Με έβαλαν στο στόχαστρο με μια διαδικασία καθαίρεσης δύο φορές και με κατηγόρησαν (5 φορές!) ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΤΩΡΑ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, για να δυναμιτίσει περαιτέρω το κλίμα στη χώρα, όπου είναι έκρυθμη η κατάσταση με την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και τις απολύσεις παρουσιαστών και δημοσίων λειτουργών που ασκούν κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Τσακ Σούμερ, επικεφαλής των μειοψηφίας των Δημοκρατικών στην αμερικανική Γερουσία, κατήγγειλε ευθέως σήμερα τον Τραμπ, λέγοντας πως ακολουθεί την «οδό προς τη δικτατορία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να κάνει αυτό το υπουργείο «ένα εργαλείο που θα επιτεθεί στους εχθρούς του, είτε είναι ένοχοι είτε όχι, και οι περισσότεροι απ’ αυτούς δεν είναι καθόλου», δήλωσε στο CNN ο αντιπολιτευόμενος γερουσιαστής. 

«Είναι η οδός προς τη δικτατορία. Είναι αυτό που κάνουν οι δικτάτορες. Είναι πολύ ανησυχητικό και καταστροφικό για τη δημοκρατία μας», πρόσθεσε.

1 / 3