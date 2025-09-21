Περιστατικό στην οδό Αθηνάς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αυτό το περιστατικό μου συνέβη, μέρα – μεσημέρι, στην οδό Αθηνάς… Εγώ βάδιζα αμέριμνος και περιεργαζόμουν κάποια «εκθέματα» στον δρόμο – ιδιαίτερα τους ξηρούς καρπούς, τα σύκα, τα φιστίκια, τα καρύδια.
Εκεί λοιπόν που περπατούσα άκουσα κάποιον προπορευόμενο να μιλάει με απελπισία, να λέει ότι καλύτερο γι’ αυτόν θα ήταν ο θάνατος… Ευθύς αμέσως μου άναψε ένα φλασάκι και δίχως να το σκεφτώ περισσότερο τον πλησίασα και του είπα: «Να σου πω μια ιστορία;».
Αυτός γύρισε και με κοίταξε κατάπληκτος, φαινόταν να είναι σκεπτικός, και πριν να πει Ναι ή Όχι άρχισα να του αφηγούμαι:
«Κάποτε ένας γέρος κουβάλαγε ξύλα στην πλάτη του, τα οποία είχε κόψει στην καρδιά ενός δάσους. Είχε λοιπόν βραδιάσει, το φορτίο ήταν αφόρητο. Μια στιγμή ο γέρος δεν άντεξε, απόθεσε το φορτίο από την πλάτη του και είπε ‘‘δεν είναι ζωή αυτή, μακάρι να έλθει ο θάνατος να με πάρει’’… Και ως διά μαγείας εμφανίζεται τότε ο θάνατος και ρωτάει τον γέρο ‘‘με ζήτησες;’’. Οπότε ο γέρος του απαντά: ‘‘Ίνα το φορτίο άρης’’, δηλαδή για να σηκώσεις το φορτίο…».
Η ιστορία βέβαια ήταν του Αισώπου, αλλά δεν ξέρω σε ποιον βαθμό έκανε εντύπωση στον άγνωστο της οδού Αθηνάς.
