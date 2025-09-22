search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

22.09.2025 22:17

Καμπανάκι του υποδιοικητή της ΤτΕ για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης – Μόνο 10 δισ. ευρώ στους τελικούς δικαιούχους

22.09.2025 22:17
Toν κώδωνα του κινδύνου για την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης έκρουσε σήμερα ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Πελαγίδης μιλώντας σε εκδήλωση του ΕΒΕΑ όπου, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν θέματα φορολογίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο κ. Πελαγίδης μέχρι στιγμής στους τελικούς δικαιούχους έχουν φθάσει μόνο 10 δισ. ευρώ (5,7 δισ. ευρώ από επιχορηγήσεις και 4,3 δισ. ευρώ από δάνεια) από τα 36 δισ. ευρώ. Όπως είπε θα πρέπει «να τρέξουμε να προλάβουμε προκειμένου να κλειδώσουμε τα υπόλοιπα χρήματα που μας αναλογούν, μέσα στους επόμενους 12 μήνες, διότι η χώρα μας τα έχει εξαιρετική ανάγκη.

Όπως εξήγησε η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από επενδύσεις καθώς από τα 6 δισ. ευρώ άμεσων ξένων επενδύσεων που εισέρρευσαν στην χώρα μας το 40% περίπου κατευθύνεται στο real estate. Συνολικώς οι επενδύσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% του ΑΕΠ όταν λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες ξεπερνούσαν το 20%.

Για το δημόσιο χρέος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η «Ελλάδα δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει πότε ξανά». Και τούτο όπως διευκρίνισε ο ίδιος οφείλεται στο πολύ ευνοϊκό προφίλ του δημόσιου χρέους (μεγάλη περίοδος χάριτος και χαμηλότοκα δάνεια από τον επίσημο τομέα). Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια θα χρειάζεται να δανείζεται περίπου 6-7 δισ. ευρώ ετησίως για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, όταν η γειτονική Ιταλία για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να αντλεί από τις αγορές περίπου 1 τρισ. ευρώ.

