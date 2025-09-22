Κουρέτας: «Επείγοντα μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας στη Θεσσαλία» – Επιστολή στον ΥΠΟΙΚ Κ. Πιερρακάκη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Άμεσα μέτρα για τη στήριξη των κτηνοτρόφων της περιοχής που πλήττονται από τις επιζωοτίες (πανώλη και ευλογιά αιγοπροβάτων) ζητά με επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας.
Όπως επισημαίνει, έχουν ήδη θανατωθεί περισσότερα από 145.000 ζώα, γεγονός που προκαλεί σοβαρές συνέπειες στο εισόδημα, την απασχόληση και την τοπική οικονομία, η οποία είχε ήδη δοκιμαστεί από τις φυσικές καταστροφές ΙΑΝΟΣ, DANIEL και ELIAS.
Στην επιστολή, την οποία κοινοποίησε επίσης στο γραφείο του πρωθυπουργού και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, ο κ. Κουρέτας τονίζει ότι η Θεσσαλία, ως η κύρια κτηνοτροφική περιφέρεια της χώρας με ισχυρό εξαγωγικό αποτύπωμα σε γάλα, τυροκομικά και φέτα, χρειάζεται άμεση κρατική παρέμβαση ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω οικονομικός μαρασμός.
Ο Περιφερειάρχης ζητά:
Ολοκληρώνοντας, υπογραμμίζει ότι τα παραπάνω μέτρα είναι «δίκαια και απολύτως αναγκαία» για την επανεκκίνηση του κλάδου και τη θωράκιση τόσο της τοπικής όσο και της εθνικής οικονομίας, εκφράζοντας τη διαθεσιμότητά του για κάθε αναγκαίο συντονισμό, ώστε αυτά να εφαρμοστούν άμεσα.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.