22.09.2025 14:15

Κουρέτας: «Επείγοντα μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας στη Θεσσαλία» – Επιστολή στον ΥΠΟΙΚ Κ. Πιερρακάκη

22.09.2025 14:15
kouretas_new_123

Άμεσα μέτρα για τη στήριξη των κτηνοτρόφων της περιοχής που πλήττονται από τις επιζωοτίες (πανώλη και ευλογιά αιγοπροβάτων) ζητά με επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας.

Όπως επισημαίνει, έχουν ήδη θανατωθεί περισσότερα από 145.000 ζώα, γεγονός που προκαλεί σοβαρές συνέπειες στο εισόδημα, την απασχόληση και την τοπική οικονομία, η οποία είχε ήδη δοκιμαστεί από τις φυσικές καταστροφές ΙΑΝΟΣ, DANIEL και ELIAS.

Τα αιτήματα του Περιφερειάρχη

Στην επιστολή, την οποία κοινοποίησε επίσης στο γραφείο του πρωθυπουργού και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, ο κ. Κουρέτας τονίζει ότι η Θεσσαλία, ως η κύρια κτηνοτροφική περιφέρεια της χώρας με ισχυρό εξαγωγικό αποτύπωμα σε γάλα, τυροκομικά και φέτα, χρειάζεται άμεση κρατική παρέμβαση ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω οικονομικός μαρασμός.

Ο Περιφερειάρχης ζητά:

  • την προκαταβολή του 50% των αποζημιώσεων με βάση την τελευταία δήλωση ΟΣΔΕ, ώστε να καλυφθεί η καθυστέρηση 6–8 μηνών μέχρι την τελική εκκαθάριση,
  • την άμεση καταβολή της ενίσχυσης για ζωοτροφές, καθώς τα ζώα παραμένουν σε καραντίνα και οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν εισόδημα για την αγορά τους,
  • το πάγωμα για τουλάχιστον δύο χρόνια όλων των φορολογικών υποχρεώσεων, οφειλών προς ΔΕΚΟ, αλλά και την αναστολή πλειστηριασμών και κατασχέσεων,
  • τη διατήρηση δικαιωμάτων και την καταβολή όλων των επιδοτήσεων έως την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και την καταβολή των συνδεδεμένων ενισχύσεων στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους που δεν μπόρεσαν να μετακινηθούν λόγω περιορισμών.

Ολοκληρώνοντας, υπογραμμίζει ότι τα παραπάνω μέτρα είναι «δίκαια και απολύτως αναγκαία» για την επανεκκίνηση του κλάδου και τη θωράκιση τόσο της τοπικής όσο και της εθνικής οικονομίας, εκφράζοντας τη διαθεσιμότητά του για κάθε αναγκαίο συντονισμό, ώστε αυτά να εφαρμοστούν άμεσα.

kouretas_pierrakakis_thessaliaΛήψη
