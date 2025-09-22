search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 14:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 13:03

Νεκρό από ασφυξία βρέφος 2 μηνών στα Χανιά – Συνελήφθησαν οι γονείς

22.09.2025 13:03
vrefos_new

Σε σοκ είναι η κοινωνία των Χανίων καθώς ένα βρέφος 2 μηνών βρέθηκε νεκρό τη κούνια του, σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου βρίσκονταν οι γονείς του για διακοπές.

Πρόκειται για οικογένεια Φινλανδών οι οποίοι βρίσκονταν στις Καλύβες Αποκορώνου. Ο πατέρας 28 ετών και η 26χρονη μητέρα του δύο μηνών βρέφους ξύπνησαν το πρωί της Κυριακής και είδαν το μωρό να μην έχει τις αισθήσεις του.

Οπως αναφέρει το zarpanews, κάλεσαν το ΕΚΑΒ, αλλά το παιδί ήταν ήδη νεκρό. Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές ωστόσο, το βρέφος πέθανε από ασφυξία και οι γονείς συνελήφθησαν.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Ο «εμποδιστής Ρεξ» φέρνει το φθινόπωρο και τις… ζακέτες – Πότε έρχεται η πρώτη κακοκαιρία

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άντρας που έσφαξε αρνί στο Σέιχ Σου για να τιμήσει το κουρμπάνι

Φουντώνουν ξανά τα Τέμπη: Σπίθα για την κοινωνική οργή η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι – Η Καρυστιανού και το κύμα συμπαράστασης (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parastasi-new (1)
ΘΕΑΤΡΟ

«Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α.» της Λένας Κιτσοπούλου για δεύτερη χρονιά στο Μικρό Χορν

jean-noel-barrot
ΚΟΣΜΟΣ

Ζαν Νοέλ Μπαρό: «Η αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης είναι μια μεγάλη μέρα για την ειρήνη και μια διπλωματική νίκη για εμάς»

chrysohoidis_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Και ο Χρυσοχοΐδης υπέρ του Πάνου Ρούτσι: «Ανθρωπιστικά και ηθικά δίκαιο» το αίτημα της εκταφής

mantzoros-new
LIFESTYLE

Στάθης Μαντζώρος: «Έγινε θαύμα, η Παναγία τον έσωσε» λέει ο πατέρας του (Video)

tusk_2209_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουσκ: «Δεν θα διστάσουμε να καταρρίψουμε αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας και συνιστούν απειλή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

konstantinos-argiros-new
LIFESTYLE

Αργυρός: «Για το ρεπορτάζ που με θέλει να ζήτησα 100.000 ευρώ από την Εθνική, τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της ομάδας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 14:51
parastasi-new (1)
ΘΕΑΤΡΟ

«Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α.» της Λένας Κιτσοπούλου για δεύτερη χρονιά στο Μικρό Χορν

jean-noel-barrot
ΚΟΣΜΟΣ

Ζαν Νοέλ Μπαρό: «Η αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης είναι μια μεγάλη μέρα για την ειρήνη και μια διπλωματική νίκη για εμάς»

chrysohoidis_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Και ο Χρυσοχοΐδης υπέρ του Πάνου Ρούτσι: «Ανθρωπιστικά και ηθικά δίκαιο» το αίτημα της εκταφής

1 / 3