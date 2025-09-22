Νεκρό από ασφυξία βρέφος 2 μηνών στα Χανιά – Συνελήφθησαν οι γονείς

Σε σοκ είναι η κοινωνία των Χανίων καθώς ένα βρέφος 2 μηνών βρέθηκε νεκρό τη κούνια του, σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου βρίσκονταν οι γονείς του για διακοπές.

Πρόκειται για οικογένεια Φινλανδών οι οποίοι βρίσκονταν στις Καλύβες Αποκορώνου. Ο πατέρας 28 ετών και η 26χρονη μητέρα του δύο μηνών βρέφους ξύπνησαν το πρωί της Κυριακής και είδαν το μωρό να μην έχει τις αισθήσεις του.

Οπως αναφέρει το zarpanews, κάλεσαν το ΕΚΑΒ, αλλά το παιδί ήταν ήδη νεκρό. Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές ωστόσο, το βρέφος πέθανε από ασφυξία και οι γονείς συνελήφθησαν.

