Πρόσκληση συμμετοχής στο διαπολιτισμικό φυτώριο όπερας Co-OPERAtive

Οι Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής προσκαλούν εφήβους, ηλικίας 14 έως 18 ετών, από διαφορετικά σχολεία και γειτονιές της Αττικής, στον έκτο κύκλο του διαπολιτισμικού φυτωρίου όπερας Co-OPERAtive με στόχο τη σταδιακή δημιουργία και την παρουσίαση μιας πρωτότυπης παράστασης μουσικού θεάτρου τον Μάιο του 2026 στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ. Υποβολή συμμετοχής έως τις 19 Οκτωβρίου 2025 αποκλειστικά μέσω της φόρμας που θα βρείτε εδώ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε χρόνο φιλοξενεί μια ομάδα 30 νέων από διαφορετικές εθνικότητες, Αθηναίους και ανήλικους αιτούντες άσυλο, σε μια σειρά εβδομαδιαίων εργαστηρίων με διακεκριμένους καλλιτέχνες από τον χώρο της μουσικής, του θεάτρου και του χορού. Το Co–OPERAtive προσφέρει στους συμμετέχοντες/ουσες έναν χώρο καλλιτεχνικής έκφρασης, ελευθερίας και συνεργασίας, όπου μουσική, λόγος και κίνηση, καθημερινό και φανταστικό, συναντιούνται δημιουργικά. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, τα οποία διαρκούν από τον Νοέμβριο έως τον Μάιο, οι συμμετέχοντες/ουσες αναπτύσσουν μια κοινή καλλιτεχνική γλώσσα και συνδημιουργούν –με την καθοδήγηση έμπειρων επαγγελματιών του χώρου της τέχνης– ένα έργο μουσικού θεάτρου που φέρει τη δική τους φωνή και τη γοητεία του μαγικού ρεαλισμού.

Κατά τη διάρκεια του φετινού κύκλου, η δημιουργική ομάδα (σκηνοθέτρια, μουσικός, χορογράφος) θα αντλήσει ερεθίσματα από διηγήματα του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, χαρακτηριστικά δείγματα του μαγικού ρεαλισμού. Ο μαγικός ρεαλισμός, με την ιδιότυπη συνύπαρξη του καθημερινού και του φανταστικού, μπορεί να αποτελέσει πρόσφορο έδαφος για το μουσικό θέατρο, καθώς επιτρέπει στον λόγο, τη μουσική και την κίνηση να συναντηθούν σε ένα πολυεπίπεδο σκηνικό σύμπαν. Οι εικόνες που αναδύονται από τα κείμενα του Μάρκες γεννούν πλούσιες ηχητικές και σωματικές μεταφορές, δίνοντας στη μουσική ρόλο οργανικό και αναπόσπαστο μέσα στην αφήγηση.

Κάποιες από τις θεματικές που θα αποτελέσουν έμπνευση για τα εργαστήρια είναι: η παρουσία του φανταστικού μέσα στην καθημερινότητα και πώς αυτή πυροδοτεί όνειρα και φαντασιώσεις· το ερώτημα «τι θα γινόταν αν το απίστευτο εισέβαλλε ξαφνικά στη ζωή μας»· η δύναμη της συλλογικής φαντασίας· η εμπειρία της ξενότητας –του «Άλλου»– ως πρόκληση αλλά και ως αντικείμενο θαυμασμού και προοπτική αλλαγής, μέσα από τη συνάντησή μας με το αλλόκοτο· η συνύπαρξη του γήινου με το υπερβατικό. Θεματικές που αγγίζουν την πραγματικότητα μιας πολυπολιτισμικής ομάδας νέων και που προσφέρονται για παιχνίδια φαντασίας, μουσικούς πειραματισμούς και συλλογική αφήγηση, φωτίζοντας όχι μόνο τον κόσμο του Μάρκες αλλά και τον δικό τους, άγνωστο φανταστικό κόσμο.

Επιπλέον, όσοι λάβουν μέρος στο πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν γενικές δοκιμές και παραστάσεις όπερας, μουσικού θεάτρου και μπαλέτου, να συνομιλήσουν με επαγγελματίες από τον χώρο της ΕΛΣ, να γνωρίσουν από κοντά όλα τα στάδια της παραγωγής μιας όπερας και εντέλει να παρουσιάσουν το έργο τους στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ.

Για τη συμμετοχή δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις στη μουσική, το θέατρο ή τον χορό. Εντούτοις, οποιαδήποτε προηγούμενη ερασιτεχνική ή επαγγελματική σχέση με τις παραπάνω τέχνες θα συνεκτιμηθεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, ενώ βασική προϋπόθεση αποτελεί η όρεξη, το ενδιαφέρον και η διαθεσιμότητα τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής των εργαστηρίων, προβών και της τελικής παράστασης.

Τη φετινή καλλιτεχνική ομάδα των εμψυχωτών-εκπαιδευτών θα αποτελέσουν οι: Νίκος Γαλενιανός (σύνθεση, μουσική διδασκαλία), Σοφία Βγενοπούλου (σκηνοθεσία, υποκριτική διδασκαλία), Τζούλια Διαμαντοπούλου (κείμενο, δραματουργία), Παύλος Θανόπουλος (σκηνικά, κοστούμια), Ελένη Ζαχοπούλου (υπεύθυνη εργαστηρίων θεάτρου) και Αντιγόνη Γύρα (χορογραφία, υπεύθυνη εργαστηρίων χορού).

Έναρξη εργαστηρίων: 24 Νοεμβρίου 2025

Ημέρες & ώρες εργαστηρίων: κάθε Δευτέρα, 17.30-20.30

Τελικές πρόβες: 26, 27, 28, 29, 30 Μαΐου 2026, 16.00-21.00 – Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ

Ημερομηνία παράστασης: Κυριακή 31 Μαΐου 2026 – Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η υποβολή ενδιαφέροντος δεν εγγυάται την ένταξη στο πρόγραμμα Co-OPERAtive των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών δράσεων της ΕΛΣ. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από το τμήμα Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της ΕΛΣ, το οποίο θα διασφαλίσει τον διαπολιτισμικό και διακαλλιτεχνικό χαρακτήρα της ομάδας.

Οι Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της ΕΛΣ δεν υποχρεούνται σε τεκμηρίωση αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης συμμετοχής.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Co-OPERAtive είναι δωρεάν .

. Η συμμετοχή στο εργαστήριο προϋποθέτει την παρουσία των συμμετεχόντων/ουσών καθ’ όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου.

Ενημέρωση για την αποδοχή ή την απόρριψη συμμετοχής θα αποσταλεί αποκλειστικά σε κάθε αιτούντα/ούσα μέσω e-mail.

Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων θα γίνονται αποδεκτές αποκλειστικά μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected] με θέμα Co-OPERAtive – Ερώτηση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Βασική προϋπόθεση είναι η δυνατότητα δέσμευσης στο σύνολο τους προγράμματος, η όρεξη και το ενδιαφέρον των υποψηφίων. Η προσωπική δήλωση κάθε υποψηφίου/ας στη φόρμα συμμετοχής (ερώτηση 14) είναι καθοριστικής σημασίας για την επιλογή των συμμετεχόντων/ουσών, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τι κινητοποιεί κάθε παιδί να συμμετέχει, πώς βλέπει τον εαυτό του σε μια ομάδα και τι ελπίζει να αποκομίσει από αυτή την εμπειρία.

Η παρουσία των συμμετεχόντων/ουσών είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σε όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις, εκτός σοβαρών λόγων και στην περίπτωση αυτή χρειάζεται η έγκαιρη ενημέρωση των διδασκόντων.

Το ανώτατο επιτρεπτό όριο απουσιών ορίζεται σε 3 συνολικά για το σύνολο του προγράμματος. Η υπέρβαση του επιτρεπτού ορίου απουσιών θα αξιολογείται κατά περίπτωση και οι διδάσκοντες θα λαμβάνουν αποφάσεις κατά την απόλυτη κρίση τους για τη συνέχεια ή όχι της συμμετοχής του ενδιαφερόμενου στο υπόλοιπο του προγράμματος.

Μέγας Δωρητής Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων ΕΛΣ

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)