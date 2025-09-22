Θεσσαλονίκη: Ανήλικος έκλεψε μοτοσικλέτα και τράκαρε περιπολικό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένας 17χρονος από την Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης συνελήφθη για κλοπή και τροχαίο που προκάλεσε με περιπολικό.
Συγκεκριμένα, ο ανήλικος έκλεψε μία μηχανή ωστόσο ένας αστυνομικός αντιλήφθηκε τη κίνησή του και πήγε να τον σταματήσει.
Ο νεαρός στον πανικό του και την προσπάθεια να ξεφύγει, έπεσε πάνω σε περιπολικό, προκαλώντας υλικές ζημιές. Τελικά συνελήφθη, ενώ πάνω του βρέθηκαν πέντε κλειδιά – πασπαρτού από διάφορα δίκυκλα.
