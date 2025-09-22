search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 12:17
ΕΛΛΑΔΑ

22.09.2025 10:53

Θεσσαλονίκη: Ανήλικος έκλεψε μοτοσικλέτα και τράκαρε περιπολικό

22.09.2025 10:53
Ένας 17χρονος από την Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης συνελήφθη για κλοπή και τροχαίο που προκάλεσε με περιπολικό.

Συγκεκριμένα, ο ανήλικος έκλεψε μία μηχανή ωστόσο ένας αστυνομικός αντιλήφθηκε τη κίνησή του και πήγε να τον σταματήσει.

Ο νεαρός στον πανικό του και την προσπάθεια να ξεφύγει, έπεσε πάνω σε περιπολικό, προκαλώντας υλικές ζημιές. Τελικά συνελήφθη, ενώ πάνω του βρέθηκαν πέντε κλειδιά – πασπαρτού από διάφορα δίκυκλα.

OΠΕΚΕΠΕ: Δίκη-μαμούθ στο Ηράκλειο με 105 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις

Φουντώνουν ξανά τα Τέμπη: Σπίθα για την κοινωνική οργή η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι – Η Καρυστιανού και το κύμα συμπαράστασης (Photos)

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Τίνα Μεσσαροπούλου: Η Άρια Καλύβα έφυγε από το Πρωινό λόγω κόντρας με Πετρογιάννη και Τεργιάκη (Video)

Τροχαίο στον Πειραιά: Νεκρός ο 40χρονος οδηγός, μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η συνοδηγός του

Xρυσοχοΐδης: Αστυνομικοί «εγκαθίστανται» μέσα στους καταυλισμούς Ρομά – «Τέλος στην ανοχή»

ΣΥΡΙΖΑ: Ζητάει άμεση ενημέρωση για την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Από 3,20% έως 3,50% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ 

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

Αργυρός: «Για το ρεπορτάζ που με θέλει να ζήτησα 100.000 ευρώ από την Εθνική, τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της ομάδας»

