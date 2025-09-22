Θεσσαλονίκη: Ανήλικος έκλεψε μοτοσικλέτα και τράκαρε περιπολικό

Ένας 17χρονος από την Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης συνελήφθη για κλοπή και τροχαίο που προκάλεσε με περιπολικό.

Συγκεκριμένα, ο ανήλικος έκλεψε μία μηχανή ωστόσο ένας αστυνομικός αντιλήφθηκε τη κίνησή του και πήγε να τον σταματήσει.

Ο νεαρός στον πανικό του και την προσπάθεια να ξεφύγει, έπεσε πάνω σε περιπολικό, προκαλώντας υλικές ζημιές. Τελικά συνελήφθη, ενώ πάνω του βρέθηκαν πέντε κλειδιά – πασπαρτού από διάφορα δίκυκλα.

