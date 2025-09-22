search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 18:24
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 16:39

Το πορτραίτο ενός γάμου αναδεικνύεται στο σύγχρονο έργο «Στην Εξοχή» του Βρετανού συγγραφέα Martin Crimp, σε σκηνοθεσία της Αικατερίνης Παπαγεωργίου στο θέατρο Αποθήκη, από 11 Οκτωβρίου

22.09.2025 16:39
low-res_STIN-EXOCHI-site 1920X1080

Το πορτραίτο ενός γάμου σε επικίνδυνη ταλάντωση αναδεικνύεται στο σύγχρονο έργο «Στην Εξοχή» του Βρετανού συγγραφέα Martin Crimp, που παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία της Αικατερίνης Παπαγεωργίου στο θέατρο Αποθήκη, από τον Οκτώβριο.

Η ιστορία:

Οι δύο σύζυγοι, Ρίτσαρντ και Κορίν, έχουν εγκαταλείψει την πόλη και μένουν πλέον στην εξοχή, επιθυμώντας με αυτόν τον τρόπο, να βρουν την γαλήνη στην ομορφιά της φύσης. Ο Ρίτσαρντ αποζητά με αυτήν την απόδραση, να ξεφύγει και από έξεις του παρελθόντος.

Ένα βράδυ όμως, καθότι γιατρός στο επάγγελμα – φέρνει στο σπίτι τη Ρεβέκκα, μία νεαρή κοπέλα, που βρήκε λιπόθυμη στο πεζοδρόμιο. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται. Η Κορίν υποψιάζεται. Αρχίζουν οι συζητήσεις τάχα μου αδιάφορες αλλά με ένταση, οι ερωτήσεις -έξυπνες και με ειρωνεία- ανά δύο, ανά τρεις.  Όλα μέσα σε μία διεισδυτική προσπάθεια για την αλήθεια που κρύβεται πίσω από μία θρασύτατη ειλικρίνεια που ισοπεδώνει τα πάντα.

Οι σχέσεις τείνουν να πέσουν από τον γκρεμό. Οι ρόλοι ανατρέπονται. Γίνεται ένα ανυπόφορο παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε τρεις ανθρώπους.

Ο Martin Crimp πλέκει με ακρίβεια χειρουργού αλλά και με μία απαραίτητη δόση χιούμορ, μια ιστορία που η αμφιβολία κυριαρχεί και ο φόβος καθηλώνει.

Πίσω από τις λέξεις, κρύβονται υπόγειες εντάσεις: η ασφάλεια της μεσοαστικής ευμάρειας που βρίσκεται σε κίνδυνο, η εικόνα που καταστρέφεται, η εξοχή που πρέπει να διατηρήσει το ωραίο κλίμα της.

Ώσπου -ευτυχώς- έρχεται η αποκατάσταση της τάξης. Με κάποιο τρόπο. Ακατανόητο.

Απρόσμενο. Ως φυσικό επακόλουθο. Ίσως και γιατί όχι;

Ταυτότητα παράστασης:

Μετάφραση: Παναγιώτα Πανταζή

Σκηνοθεσία: Αικατερίνη Παπαγεωργίου

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Ειρήνη Γεωργακίλα

Μουσική: Διαμαντής Αδαμαντίδης

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μιχάλης Βαλάσογλου, Μαρία Κυρωζή, Κίττυ Παϊταζόγλου

Διάρκεια παράστασης: 90’

Θέατρο Αποθήκη

Σαρρή 40, Αθήνα 105 54

Τηλέφωνο: 211 1000 365

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη: 20:00

Πέμπτη: 21:00

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 21:00

Κυριακή: 19:00

Διαβάστε επίσης:

Η Πύλη της Κόλασης του Γιάννη Καλαβριανού επανέρχεται σε ένα από τα πιο ιστορικά θέατρα της Αθήνας, το Αμφι-Θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου, από τις 6 Οκτωβρίου

«Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α.» της Λένας Κιτσοπούλου για δεύτερη χρονιά στο Μικρό Χορν

Το DRACULA σε διασκευή και σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου στο Θέατρο Πόρτα από 24/10

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza 66510- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ώρα μηδέν για τη Γάζα: Δύο νοσοκομεία αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω των σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών

trump starmer
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τριγμοί με ΗΠΑ λόγω Παλαιστίνης

anthropos-ton-petralonon_2209_1460-820_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Άνθρωπος των Πετραλώνων: Νέα μελέτη τον τοποθετεί στα 286.000 χρόνια – Αντιπαράθεση του ΥΠΠΟ με το ΑΠΘ

thessaloniki egklima99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θόλωσα γιατί μου έκανε παρατήρηση για τις κάλτσες μου, είπε ο 50χρονος που σκότωσε την αδελφή του

gerapetritis-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης στο ΣΑ του ΟΗΕ: Η τρίτη παραβίαση από τη Ρωσία δεν μπορεί να θεωρηθεί μεμονωμένο περιστατικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

vietnam1
ΜΟΥΣΙΚΗ

Το Βιετνάμ κέρδισε τη «ρωσική Eurovision» - Απέσυραν την ελληνικής καταγωγής Vassy οι ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 18:24
gaza 66510- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ώρα μηδέν για τη Γάζα: Δύο νοσοκομεία αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω των σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών

trump starmer
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τριγμοί με ΗΠΑ λόγω Παλαιστίνης

anthropos-ton-petralonon_2209_1460-820_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Άνθρωπος των Πετραλώνων: Νέα μελέτη τον τοποθετεί στα 286.000 χρόνια – Αντιπαράθεση του ΥΠΠΟ με το ΑΠΘ

1 / 3