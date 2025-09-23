search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 21:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2025 20:17

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του «Σπάρταθλον»: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

23.09.2025 20:17
troxonomos
τροχονόμος/Eurokinissi

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, λόγω διεξαγωγής του αγώνα δρόμου «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2025». Σύμφωνα με την Τροχαία πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους παρακάτω οδικούς άξονες, περιοχής Δήμων Αθηνών, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μεγάρων.

  • Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Ιεράς Οδού, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Πειραιώς έως τη διασταύρωσή της με τον παράδρομο Κηφισού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αιγάλεω, περιοχής Δήμου Αθηναίων, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 07.30΄, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Ιεράς Οδού, στο τμήμα της από τη διασταύρωση της με τον παράδρομο Κηφισού έως τη συμβολή της με τη Λ. Αθηνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Χαϊδάρι, περιοχής Δήμων Αιγάλεω – Χαϊδαρίου, κατά τις ώρες 06.30΄ έως 11.00΄.
  • Στη Λωρίδα Εκτάκτου Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και στο έρεισμα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Μυστρά έως τη διασταύρωση Διυλιστηρίων (χ/θ 15,600), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, περιοχής Δήμων Χαϊδαρίου – Ασπροπύργου, κατά τις ώρες 06.30΄ έως 11.00΄.
  • Σε τμήμα πλάτους 1,5μ. στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, από τη διασταύρωση Διυλιστηρίων (χ/θ 15,600) έως τη συμβολή της με την Ιερά Οδό Ελευσίνας – Ηρώων Πολυτεχνείου (χ/θ 20,000), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, περιοχής Δήμων Ασπροπύργου – Ελευσίνας, κατά τις ώρες 07.30΄ έως 10.00΄.
  • Σε τμήμα πλάτους 1,5μ. στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος της οδού Ιερά Οδός Ελευσίνας – Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα από τη συμβολή της με Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου (χ/θ 20,000) έως τη συμβολή της με Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου (θέση ‘’ΜΠΛΟΚΟ”), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, περιοχής Δήμου Ελευσίνας, κατά τις ώρες 07.30΄ έως 12.00΄.
  • Σε τμήμα πλάτους 1,5μ. στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, στο τμήμα από τη συμβολή της με την Ιερά Οδό Ελευσίνας – Ηρώων Πολυτεχνείου (θέση ‘’ΜΠΛΟΚΟ”) έως την χ/θ 27,000 (Ναυπηγεία Ελευσίνας), περιοχής Δήμου Ελευσίνας, κατά τις ώρες 07.30΄ έως 12.00΄.
  • Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο τμήμα της από τη χ/θ 27,000 (Ναυπηγεία Ελευσίνας) έως τη χ/θ 40,000 (Είσοδος-Έξοδος Μεγάρων της Ν.Ε.Ο.Α.Κ.) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Μεγαρέων, κατά τις ώρες 07.30΄ έως 13.30΄. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ανωτέρω κυκλοφοριακής ρύθμισης, η κυκλοφορία οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων θα πραγματοποιείται μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στους παραπάνω οδικούς άξονες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pasok new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ζητά να κατατεθούν νέα έγγραφα στην επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

tempi fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Καμία εκταφή, λέει η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου – Mιλά για προσπάθεια παρακώλυσης της δίκης και για συγγενείς που… παρασύρονται

ena-kapoio-keno
ΘΕΑΤΡΟ

Tο νέο θεατρικό έργο της Βαλέριας Δημητριάδου «Ένα κάποιο κενό», στο Θέατρο Εμπορικόν από τον Οκτώβριο

trump zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους – Συνάντηση με Ζελένσκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

marinella-remos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Ρέμος για τη Μαρινέλλα: «Η ίδια θα ήθελε να φύγει εκείνο το βράδυ - Δυστυχώς ούτε έφυγε ούτε έμεινε» (Video)

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 21:28
pasok new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ζητά να κατατεθούν νέα έγγραφα στην επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

tempi fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Καμία εκταφή, λέει η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου – Mιλά για προσπάθεια παρακώλυσης της δίκης και για συγγενείς που… παρασύρονται

1 / 3