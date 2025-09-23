search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 19:23
23.09.2025 18:01

Κορυφαία διεθνής διάκριση για την Ομάδα Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΠΑΠ

23.09.2025 18:01
Amani Korayeim, Director Corporate Product & Partnerships Europe/EMEA, Extel, Γιάννης Παύλου, Head of CEO Office, και Νίκος Πολυμενάκος, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΠΑΠ

Το βραβείο «Best Team in IR», Αναδυόμενων Αγορών (EMEA), Large Cap, Consumer Sector, απέσπασε η Ομάδα Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο των βραβείων 2025 Europe & Emerging EMEA Equities Awards, που διοργάνωσε στο Λονδίνο η Extel.

Πρόκειται για ακόμη μια κορυφαία διεθνή διάκριση, η οποία αντανακλά τη διαρκή προσήλωση του ΟΠΑΠ στην εξυπηρέτηση των αναγκών των Επενδυτών και την αναγνώριση της συμβολής της Ομάδας Επενδυτικών Σχέσεων από την επενδυτική κοινότητα.

Ο Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΠΑΠ,Νίκος Πολυμενάκος, και ο Head of CEO Office, Γιάννης Παύλου

To βραβείο του ΟΠΑΠ παρέλαβαν ο Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων κ. Νίκος Πολυμενάκος και ο Head of CEO Office κ. Γιάννης Παύλου.

Η Extel είναι παγκόσμιος πάροχος υπηρεσιών ανάλυσης απόδοσης και σύγκρισης επιδόσεων προς την επενδυτική κοινότητα. Στα 2025 Europe & Emerging EMEA Equities Awards, ψήφισαν 6.187 διαχειριστές επενδύσεων και αναλυτές από 1.973 εταιρείες.

