Γαύδος: Λέμβος με περίπου 92 αλλοδαπούς εντοπίστηκε νότια του νησιού

Λέμβος με περίπου 92 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 43 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοανατολικά της Γαύδου, στο πλαίσιο επιχείρησης που συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο εντοπισμός της λέμβου πραγματοποιήθηκε από επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης της FRONTEX. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, το οποίο ανταποκρίθηκε στο σχετικό αίτημα συνδρομής.

Οι περίπου 92 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και παροχής της απαραίτητης υποστήριξης.

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