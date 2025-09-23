search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 12:37
23.09.2025 12:12

Νova: Αναβάθμιση ταχυτήτων internet χωρίς επιπλέον χρέωση, σε πάνω από μισό εκατομμύριο συνδρομητές, για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου!

Νova Αναβάθμιση ταχυτήτων internet χωρίς επιπλέον χρέωση, σε πάνω από μισό εκατομμύριο συνδρομητές, για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου!(2)

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει μία σημαντική προσφορά στα προγράμματα Σταθερής, φέρνοντας στο επίκεντρο της ανάγκες των συνδρομητών της και παρέχοντας τη δυνατότητα, σε πάνω από 500.000 συνδρομητές της, να αποκτήσουν ακόμη υψηλότερες ταχύτητες σύνδεσης στο internet, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα στρατηγικό βήμα προς την κατεύθυνση της παροχής μεγαλύτερων ταχυτήτων σε προσιτές τιμές σε ιδιώτες και επαγγελματίες, σε μια εποχή όπου αυξάνονται διαρκώς οι ανάγκες online σύνδεσης και οι υψηλές ταχύτητες, η αξιοπιστία και η απρόσκοπτη συνδεσιμότητα είναι πιο αναγκαίες από ποτέ.

Η Nova, πιστή στην πελατοκεντρική προσέγγιση που ακολουθεί, έχει ήδη προβεί σε κινήσεις για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας internet των πελάτων της,  όπως:

  • Ο δωρεάν 5πλασιασμός ταχυτήτων upload στα προγράμματα Nova Fiber 300/ 500/ 1Giga.
  • Η αναβάθμιση εξοπλισμού στα προγράμματα Nova Fiber σε Wi-Fi 6 router.
  • Η διάθεση υπηρεσιών με ταχύτητες download έως 3Gbps.

Παρέχοντας υπηρεσίες συνδεσιμότητας υψηλού επιπέδου, η Nova συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, από τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της απομακρυσμένης εργασίας, έως τη βελτίωση της εμπειρίας των τουριστών και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η Κέλλυ Αναστασοπούλου, Chief Product Officer της Nova, δήλωσε: «Πρόκειται για ακόμη μία σημαντική κίνηση από την πλευρά μας στο πλαίσιο της πελατοκεντρικής προσέγγισής μας. Οι υψηλότερες ταχύτητες internet είναι κάτι που αναζητούν οι συνδρομητές και με αυτό τον τρόπο, προσφέρουμε τη δυνατότητα σε πάνω από 500 χιλιάδες συνδρομητές μας να απολαύσουν τα οφέλη των υψηλότερων ταχυτήτων: συνδεσιμότητα πολλαπλών συσκευών, εκμετάλλευση λύσεων smart home, διαρκές streaming υψηλής ποιότητας και καλύτερη εμπειρία online gaming, ανάμεσα σε άλλα».

Η προσφορά απευθύνεται σε υφιστάμενους συνδρομητές Nova σταθερής τηλεφωνίας και internet, που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, κυρίως τεχνικής φύσεως.

Οι συνδρομητές της Nova απλώς μπαίνουν ή δημιουργούν λογαριασμό στο Nova app/ web, βλέπουν την προσφορά που αντιστοιχεί στη δική τους υπηρεσία και ακολουθούν τα βήματα για την ενεργοποίηση της προσφοράς και την ανανέωση του συμβολαίου τους για 24 μήνες, με την αναβαθμισμένη ταχύτητα.

