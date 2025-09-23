Παιδική χορωδία στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Η χορωδία του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού καλεί παιδιά και εφήβους ηλικίας από 8 έως 18 ετών, που αγαπούν τη μουσική να γίνουν μέρος μιας ζωντανής κοινότητας ήχου, έκφρασης και χαράς με την καθοδήγηση της μουσικοπαιδαγωγού Ματθαίας Σπιταδάκη.

Στη συνοδεία του πιάνου θα είναι η καθηγήτρια Φωτεινή Τσακνάκη,με πολυετή εμπειρία διδασκαλίας σε ωδεία και Δημοτικά Σχολικά. Παράλληλα,έχει συνθέσει πρωτότυπη μουσική για ταινίες, θεατρικές παραστάσεις και ντοκιμαντέρ.

Μέσα από ένα επιλεγμένο ρεπερτόριο ελληνικής και διεθνούς μουσικής, οι μικροί χορωδοί θα εξελίσσουν σταδιακά τη φωνητική τους τεχνική, θα αναπτύξουν ρυθμική και ακουστική αντίληψη, θα μάθουν να συνεργάζονται και να εμπιστεύονται την ομάδα. Η χορωδία δεν είναι απλώς μουσική, είναι χώρος ανάπτυξης, ενσυναίσθησης και δημιουργικής ελευθερίας.

Ακρόαση για την παιδική χορωδία

Η χορωδία του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού ανακοινώνει την έναρξη ακροάσεων για παιδιά και εφήβους, που θέλουν να ανακαλύψουν τη μαγεία της ομαδικής δημιουργίας. Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025, από τις 11:00 μέχρι τις 13:00 και αφορά παιδιά ηλικίας 8 έως 18 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν προετοιμάσει ένα τραγούδι της επιλογής τους, προκειμένου να παρουσιαστεί η φωνητική τους ταυτότητα και η μουσική τους έκφραση. Στο πλαίσιο της διαδικασίας θα πραγματοποιηθούν 2-3 απλές ακουστικές ασκήσεις για την καλλιέργεια του ρυθμού και της συνεργασίας. Δεν απαιτείται προηγούμενη θεωρητική γνώση. Προϋπόθεση αποτελεί μόνο η αγάπη για το τραγούδι και η διάθεση συμμετοχής σε μία δημιουργική και καλλιτεχνική ομάδα.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή τηλεφωνικά στο 212 254 0000 ή στέλνοντας email στο [email protected] μέχρι την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου.

Η χορωδία θα πραγματοποιείται κάθε Σάββατο 12:00-14:00. Κάθε πρόβα είναι μια εμπειρία που καλλιεργεί τη φωνή, δυναμώνει την ψυχή και γεννά συλλογικά ηχοτοπία, γεμάτα αρμονία και συναίσθημα.

Η συμμετοχή σε μια χορωδία προσφέρει πολύ περισσότερα από την εξάσκηση: ενισχύει την αυτοπεποίθηση, προσφέρει συναισθηματική αποφόρτιση και ανοίγει δρόμους επικοινωνίας πέρα από τις λέξεις. Είναι μία ανάσα μέσα στην καθημερινότητα, ένας τρόπος να γίνεις μέρος ενός συνόλου που τραγουδά με μία καρδιά.

Υπεύθυνη παιδικής χορωδίας, Ματθαία Σπιταδάκη

Η Ματθαία Σπιταδάκη είναι μουσικοπαιδαγωγός, τραγουδίστρια, μαέστρος χορωδιών με ευρεία καλλιτεχνική και παιδαγωγική δράση. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Μουσική Εκπαίδευση σε Τυπικά και Άτυπα περιβάλλοντα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διπλωματούχος πιανίστα και κάτοχος πτυχίων ανωτέρων θεωρητικών.

Έχει εξειδικευτεί στη διδασκαλία και ερμηνεία της σύγχρονης φωνητικής μουσικής από το Berklee College of Music.

Διδάσκει μουσική στο πλαίσιο του Διεθνούς Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του International Baccalaureate (IB PYP), συνδυάζοντας τη βιωματική εκπαίδευση με τη μουσική καλλιέργεια, ενώ δραστηριοποιείται ενεργά ως δασκάλα φωνητικής σε ενήλικες τραγουδιστές.

Η καλλιτεχνική της παρουσία εκτείνεται σε ζωντανές εμφανίσεις, παιδική και ενήλικη δισκογραφία, σύνθεση τραγουδιών και φωνητική διδασκαλία σε μουσικοθεατρικές παραστάσεις.

Με πολυετή εμπειρία στη διεύθυνση φωνητικών συνόλων εστιάζει στη σύνδεση φωνής, σώματος και έκφρασης.

Πληροφορίες:

Hμερομηνία έναρξης: 11 Οκτωβρίου

Μηνιαίο κόστος συμμετοχής: 50€

Στο τηλεφωνικό κέντρο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»: 212 254 0000

Στην Υποδοχή του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» (Πειραιώς 254, Ταύρος)

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: paidiki-xorodia.hellenic-cosmos.gr