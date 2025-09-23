search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 12:37
23.09.2025 11:44

Σύγκρουση τρένου με φορτηγάκι σε αφύλακτη διάβαση στο Σουφλί

23.09.2025 11:44
RAGES_TRENO

Τρένο παρέσυρε αυτοκίνητο σε διάβαση στο Σουφλί, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τραυματίες.

Σύμφωνα με το evrosnews, η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο από Ορεστιάδα προς Αλεξανδρούπολη, λίγο μετά τον βόρειο κόμβο παρέσυρε ένα μικρό φορτηγάκι το οποίο επιχείρησε να περάσει την διάβαση που υπάρχει μετά τα σφαγεία, σε διάβαση που δεν έχει προστατευτικές μπάρες και είναι αφύλακτη.

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας αντιλήφθηκε το όχημα και έκοψε ταχύτητα, αλλά παρ’ όλα αυτά παρέσυρε το όχημα και το πέταξε αρκετά μέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος που είναι από χωριό της περιοχής, δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά, ενώ επιτόπου βρίσκονται Αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική, καθώς και άνθρωποι του δήμου Σουφλίου.

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο σημείο, ενώ υπάρχουν μέσα επιβάτες που επίσης δεν έχουν τραυματιστεί.

