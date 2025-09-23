Σύγκρουση τρένου με φορτηγάκι σε αφύλακτη διάβαση στο Σουφλί

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τρένο παρέσυρε αυτοκίνητο σε διάβαση στο Σουφλί, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τραυματίες.
Σύμφωνα με το evrosnews, η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο από Ορεστιάδα προς Αλεξανδρούπολη, λίγο μετά τον βόρειο κόμβο παρέσυρε ένα μικρό φορτηγάκι το οποίο επιχείρησε να περάσει την διάβαση που υπάρχει μετά τα σφαγεία, σε διάβαση που δεν έχει προστατευτικές μπάρες και είναι αφύλακτη.
Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας αντιλήφθηκε το όχημα και έκοψε ταχύτητα, αλλά παρ’ όλα αυτά παρέσυρε το όχημα και το πέταξε αρκετά μέτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος που είναι από χωριό της περιοχής, δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά, ενώ επιτόπου βρίσκονται Αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική, καθώς και άνθρωποι του δήμου Σουφλίου.
Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο σημείο, ενώ υπάρχουν μέσα επιβάτες που επίσης δεν έχουν τραυματιστεί.
Διαβάστε επίσης:
Οι εργαζόμενοι της Brinks Hellas, της ΕSA Security και τριών ακόμη σωματείων σχηματίζουν μεγάλη ομοσπονδία security
Θεσσαλονίκη: Καθητηγής καταδικάστηκε επειδή είχε πάει στο σχολείο χωρίς αρνητικό self test εν μέσω πανδημίας
Δήμας: Εντός του 2026 η παρέμβαση στον κόμβο Μεταμόρφωσης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.