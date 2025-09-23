UEFA Europa League: Το «ταξίδι» του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στη League Phase ξεκινά στην COSMOTE TV

Η League Phase του UEFA Europa League ξεκινά το διήμερο 24-25/9, με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να δίνουν τις πρώτες τους αναμετρήσεις στην COSMOTE TV.

Πρώτος στη «μάχη» θα ριχτεί ο «δικέφαλος του βορρά», ο οποίος την Τετάρτη 24/9 (19:45, COSMOTE SPORT 2HD) θα υποδεχθεί στην «Τούμπα» τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Την Πέμπτη 25/9 (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K) θα ακολουθήσει ο αγώνας του «τριφυλλιού» στη Βέρνη της Ελβετίας, εναντίον της Γιανγκ Μπόις. Η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις της 1ης αγωνιστικής, μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ.

Οι υπόλοιποι αγώνες που ξεχωρίζουν

Στο πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT ανήκουν και οι υπόλοιποι 16 αγώνες της αγωνιστικής. Από αυτούς ξεχωρίζουν τα ματς Ρεάλ Μπέτις-Νότιγχαμ Φόρεστ (24/9, 22:00, COSMOTE SPORT 3HD & 4Κ), Μπράγκα-Φέγενορντ (24/9, 22:00, COSMOTE SPORT 5HD), Άστον Βίλα-Μπολόνια (25/9, 22:00, COSMOTE SPORT 3HD), Στουτγκάρδη-Θέλτα (25/9, 22:00, COSMOTE SPORT 7HD) και Σάλτσμπουργκ-Πόρτο (25/9, 22:00, COSMOTE SPORT 4HD & START). Επιπλέον, η Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Νις (24/9, 22:00, COSMOTE SPORT 4HD & START), ενώ η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα θα κάνει πρεμιέρα με τη Ρέιντζερς (25/9, 22:00, COSMOTE SPORT 6HD).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Το διήμερο της αγωνιστικής δράσης οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους την εκπομπή «Europa League Show» με τους Στέφανο Αβραμίδη και Σωτήρη Κωσταβάρα, πριν και μετά τη λήξη των ματς (18:00 & 00:05, COSMOTE SPORT 1HD). Η εκπομπή θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις από τα ματς των δύο ελληνικών ομάδων, καθώς και όλων των αναμετρήσεων της αγωνιστικής και θα παρουσιάσει δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ψηφιακές αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «Europa League Λεπτό προς Λεπτό», με τον Γιώργο Μπιτσικώκο, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση για όλα τα ματς του διημέρου (19:45 & 22:00, COSMOTE SPORT 1HD).

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Europa League (League Phase, 1η Αγωνιστική)

Τετάρτη 24/9

Εκπομπή «Europa League Show» (18:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «Europa League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, COSMOTE SPORT 1HD)

Μίντιλαντ-Στουρμ Γκρατς (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)

ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:45, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «Europa League Show Postgame ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ» (21:50, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «Europa League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Ρεάλ Μπέτις-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & 4Κ)

Νις-Ρόμα (22:00, COSMOTE SPORT 4HD & START)

Μπράγκα-Φέγενορντ (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)

Ερυθρός Αστέρας-Σέλτικ (22:00, COSMOTE SPORT 6HD)

Φράιμπουργκ-Βασιλεία (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)

Μάλμε-Λουντογκόρετς (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)

Ντινάμο Ζάγκρεμπ-Φενέρμπαχτσε (22:00, COSMOTE SPORT 9HD)

Εκπομπή «Europa League Show» (Πέμπτη 25/9, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)

Πέμπτη 25/9

Εκπομπή «Europa League Show» (18:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «Europa League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, COSMOTE SPORT 1HD)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς-Στεάουα Βουκουρεστίου (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)

Λιλ-Μπραν (19:45, COSMOTE SPORT 5HD)

Εκπομπή «Europa League Show Pregame Γιανγκ Μπόις-Παναθηναϊκός» (21:00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «Europa League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Γιανγκ Μπόις-Παναθηναϊκός (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Άστον Βίλα-Μπολόνια (22:00, COSMOTE SPORT 3HD)

Σάλτσμπουργκ-Πόρτο (22:00, COSMOTE SPORT 4HD & START)

Ουτρέχτη-Λιόν (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)

Ρέιντζερς-Γκενκ (22:00, COSMOTE SPORT 6HD)

Στουτγκάρδη-Θέλτα (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)

Φερεντσβάρος-Βικτόρια Πλζεν (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)

Εκπομπή «Europa League Show» (Παρασκευή 26/9, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)