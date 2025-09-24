Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι της Πρωτομάρτυρος Θέκλης, του Οσίου Κόπριος, της Αγίας Πέρσης ενώ παράλληλα τιμάται η Ανάμνηση θαύματος της Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας.
Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:
Παράλληλα:
☀ Ανατολή ήλιου: 07:14 – Δύση ήλιου: 19:19
🌒 Σελήνη 2.3 ημερών
