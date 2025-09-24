Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι της Πρωτομάρτυρος Θέκλης, του Οσίου Κόπριος, της Αγίας Πέρσης ενώ παράλληλα τιμάται η Ανάμνηση θαύματος της Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

Θέκλα

Κόπρος, Κόπρις

Μυρσίνη, Μυρτώ, Μυρτιά, Μυρτιδιώτισσα, Μύρτα, Μυρσώ, Αμέρισσα, Μέρσα, Αμερισούδα,

Αμερσούδα, Αμέρσσα, Αμέρσα

Πέρσης, Περσεφόνη, Πέρσα, Πέρση

Παράλληλα:

☀ Ανατολή ήλιου: 07:14 – Δύση ήλιου: 19:19

🌒 Σελήνη 2.3 ημερών

