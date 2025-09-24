Η κατάρρευση του ΕΣΥ και το παράδειγμα της Καρπάθου

Μπορεί ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης να ανεβάζει σχεδόν καθημερινά βίντεο στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τις περιοδείες που πραγματοποιεί στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, δείχνοντας με περηφάνια, την πορεία των έργων ανακαίνισης που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια στις κτηριακές υποδομές και τον σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που έχουν αποκτήσει, ωστόσο το μεγάλο αγκάθι της έλλειψης προσωπικού παραμένει και αποτελεί βραδυφλεγής βόμβα στα θεμέλια του ΕΣΥ.

Οι λόγοι που οι υγειονομικοί έχουν «γυρίσει την πλάτη» στα δημόσια νοσοκομεία είναι πολλοί, με κυριότερο το υψηλό κόστος ζωής στην Ελλάδα, κυρίως στα νησιά και φυσικά τους χαμηλούς μισθούς. Η εξίσωση απλά δεν βγαίνει γιατί η κυβέρνηση κυρίως στο θέμα της ακριβείας έχει αποτύχει παταγωδώς.

Το παράδειγμα της Καρπάθου

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το Νοσοκομείο της Καρπάθου, ένα νησί του Αιγαίου με 6.000 μονίμους κατοίκους με υπερ-τουρισμό τουλάχιστον τρείς μήνες το χρόνο, ένας παράγοντας που αναπόφευκτα έχει συμβάλει στην κατακόρυφη αύξηση των ενοικίων και με κανένα ιδιώτη γιατρό.

Το νοσοκομείο της Καρπάθου είναι ένα στολίδι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο πρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλη Γιαννάκο, που πρόσφατα το επισκέφτηκε.

Ωστόσο στις 23 οργανικές θέσεις ιατρών που διαθέτει υπηρετούν 8 συνολικά ιατροί μόνιμοι και επικουρικοί.

Προβλήματα σημαντικά με ελλείψεις υπαρχουν εκτός του Ιατρικού και στο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.

Υπηρετούν 13 νοσηλευτές με 4 ενεργά τμήματα (κλινική, ΤΕΠ,ΤΕΙ, χειρουργεία).

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που κάθε χρόνο πραγματοποιούνται πρίμου 120 διακομιδές ασθενών από τη Κάρπαθο προς Ρόδο, Κρήτη και αλλού εκ των οποίων οι 80 με 100 των διακομιζόμενων ασθενών είναι για διάγνωση.

«Η ασφαλής στελέχωση των υγειονομικών μονάδων των νησιών πρέπει να είναι προτεραιότητα και το χειμώνα. Όχι όταν φεύγει το καλοκαίρι και ο τουρισμός, να το ξεχνάμε. Αξίζουν τη προσοχή μας οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών ειδικά των ακριτικών», αναφέρει ο κ. Γιαννάκος.

Οι κάτοικοι με προβλήματα υγείας πολλές φορές βρίσκονται στο έλεος του Θεού και των λιγοστών υπηρετούντων υγειονομικών στα νοσοκομεία ή κέντρα υγείας του κάθε νησιού.

«Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο του νησιού δεν είναι σε θέση να παρέχει ασφαλείς υπηρεσίες υγείας από την διακομιδή ενός ασθενή έως την αντιμετώπιση», αναφέρει ο κ. Γιαννάκος.

Το ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ διαθέτει ελάχιστους διασώστες με αποτέλεσμα τις διακομιδές να πιέζονται από το ΕΚΑΒ να συνδράμουν γιατροί και νοσηλευτές του νοσοκομείου χωρίς να είναι δουλειά τους.

Το υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου που αναγκάζεται να συμμετάσχει σε διακομιδές χωρίς εκπαίδευση θέτει σε κίνδυνο τους ασθενείς και οι ίδιοι είναι έκθετοι σε ποινικές διώξεις σε περίπτωση ατυχούς κατάληξης διακομιζόμενων ασθενών. Όταν φθάσει ο ασθενής στο νοσοκομείο της Καρπάθου αδυνατούν να κάνουν διάγνωση αφού δεν υπάρχει ακτινολόγος ιατρός.

Τα ιατρικά μηχανήματα

Το νοσοκομείο της Καρπάθου δεν έχει αξονικό (τώρα ετοιμάζονται να προμηθευτούν), και ο υπέρηχος κλειστός. Μαστογράφος για προληπτικές ή έκτακτες εξετάσεις στις γυναίκες δεν υπάρχει ούτε στο νοσοκομείο ούτε έξω στον ιδιωτικό τομέα.

Χειρουργεία δεν γίνονται διότι έχουν έναν αναισθησιολόγο, έναν χειρουργό, κανένα καρδιολόγο και ελάχιστό νοσηλευτικό προσωπικό.

Ο ορθοπεδικός ιατρός ενώ επιθυμεί διακαώς να κάνει χειρουργεία είναι αδύνατον λόγω των ελλείψεων.

Στο νοσοκομείο πραγματοποιούνται τοκετοί γιατί υπηρετεί μια Μαία, ένας Γυναικολόγος και μια παιδίατρος.

Ακόμη το νοσηλευτικό ίδρυμα ετοιμάζεται να ανοίξει Μονάδα Τεχνητού Νεφρού που είναι απαραίτητη, ωστόσο με το υπάρχον προσωπικό δεν είναι ακόμα σαφές πως θα λειτουργήσει αυτή η Μονάδας.

Επίσης υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις και στο λοιπόν προσωπικό.

Το μεγάλο πρόβλημα της στέγης και της ακρίβειας

Τα διαθέσιμα σπίτια στην Κάρπαθο είναι ελάχιστα και όσα υπάρχουν τα ενοίκια είναι απλησίαστα για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές των 1.500 και 800 ευρώ αντίστοιχα. Ας μην ξεχνάμε φυσικά και την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ π.χ ένα κιλό φέτα να έχει φτάσει 16 και 18 ευρώ το κιλό.

«Ένας υγειονομικός που δεν είναι από Κάρπαθο πως θα καταφέρει να ζήσει με μισθούς γιατρών λιγότερο των 2.000 ευρώ το μήνα, με μισθούς νοσηλευτών λιγότερα των 800 ευρώ το μήνα με τέτοια ακρίβεια;» αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Ο δήμος δίνει μόνο επίδομα στέγης στους γιατρούς και πληρώματα του ΕΚΑΒ, όχι όμως στο υπόλοιπο προσωπικό.

Δεν είναι τυχαίο που διαρκώς παραιτούνται εργαζόμενοι επειδή το κόστος ζωής είναι υψηλότατο και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα ή οι διαγωνισμοί για προσλήψεις βγαίνουν συνεχώς άγονοι.

Όσο για τις μετακινήσεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού από άλλες περιοχές της χώρας, την απασχόληση ιατρών με μπλοκάκι για λίγες ημέρες -κυρίως τους Καλοκαιρινούς μήνες λόγω τουρισμού-, δυστυχώς δεν επιλύουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι όλο το χρόνο και κυρίως το χειμώνα.

Συμπέρασμα

Το παράδειγμα της Καρπάθου είναι ενδεικτικό γιατί αυτή η τραγική κατάσταση επικρατεί σε όλα τα νησιά, που δεν έχουν ιδιωτικό τομέα υγείας. Αλλά και σε εκείνα που διαθέτουν ιδιώτες γιατρούς, η ακρίβεια από την μία και οι χαμηλοί μισθοί των υγειονομικών από την άλλη, κάνουν απαγορευτική την προσέλευση προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία π.χ της Σαντορίνης, της Σύρου, της Νάξου, της Ζακύνθου, της Κρήτης κλπ.

Για το λόγο αυτό, λοιπόν, το ΕΣΥ καταρρέει. Γιατί μπορεί το Νοσοκομείο της Καρπάθου να είναι κτιριακά ένα στολίδι πλήρως εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα μηχανήματα, όπως συμβαίνει και με άλλα νοσοκομεία της χώρας, όμως τι να το κάνουν οι ασθενείς όταν δεν παρέχουν νοσοκομειακές υπηρεσίες…

