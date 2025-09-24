Η Siemens παρουσίασε το blue GIS στην Ελλάδα

Η Siemens Ελλάδος παρουσίασε επίσημα το blue GIS στην ελληνική αγορά, σε θεματική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τη συμμετοχή του ευρύτερου οικοσυστήματος της εταιρείας – συνεργατών, προμηθευτών και στρατηγικών εταίρων. Το λανσάρισμα σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας και την ανάπτυξη του εξηλεκτρισμού.

Η τεχνολογία blue GIS αποτελεί τη νέα γενιά πινάκων μέσης τάσης της Siemens με εφαρμογές τόσο στην Πρωτογενή Διανομή με ονομαστική τάση μέχρι 40.5kV / 40kA και 2.500A όσο και στη Δευτερογενή Διανομή με ονομαστική τάση μέχρι 24kV / 21kA και 630A. Συνδυάζοντας την τεχνολογία μόνωσης “Clean Air” με συστατικά της ατμόσφαιρας, την τεχνολογία των διακοπτών κενού και όλα τα πλεονεκτήματα των Πεδίων Μέσης Τάσης με μόνωση αερίου όπως υψηλή αξιοπιστία, μεγάλο χρόνο ζωής, περιβαλλοντική ανεξαρτησία, συμπαγή, αρθρωτό και χωρίς καμία απαίτηση για συντήρηση σχεδιασμό, ασφάλεια προσωπικού και χαμηλό κόστος κύκλου ζωής, το blue GIS βοηθά τους πελάτες να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα. Ο συνδυασμός στοιχείων βιωσιμότητας και προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών το καθιστούν ιδανική και αξιόπιστη λύση για εταιρείες κοινής ωφέλειας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και κρίσιμες υποδομές, όπως data centers, αεροδρόμια, λιμάνια, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχειακά συγκροτήματα αλλά και βιομηχανίες μετάλλων, φαρμάκων και τροφίμων.

Μέσω της πλατφόρμας Siemens Xcelerator, το blue GIS ενσωματώνει ψηφιακές δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου με αισθητήρες και ανάλυση δεδομένων στο cloud σε πραγματικό χρόνο. Η λειτουργία προληπτικής συντήρησης, μειώνει τον χρόνο διακοπής και το κόστος λειτουργίας, κάνοντας πράξη τη μετάβαση σε ψηφιακά δίκτυα διανομής ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το όραμα και τις τεχνολογίες της Siemens για το μέλλον της ενεργειακής μετάβασης.

Ο Βασίλης Χατζίκος, CEO της Siemens Ελλάδος, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους με αφορμή τη συμπλήρωση 125 ετών παρουσίας της Siemens στην Ελλάδα, ευχαριστώντας τους για τη μακρόχρονη συνεργασία και την εμπιστοσύνη τους στο τεχνολογικό προφίλ της εταιρείας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις της εποχής, εστιάζοντας στην ανάγκη για ψηφιακό και ενεργειακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων για να παραμείνουν ανταγωνιστικές στη νέα ψηφιακή εποχή.

Ο Δήμος Σαπίδης, Head of Smart Infrastructure, Siemens Ελλάδος, παρουσίασε τις σύγχρονες τάσεις που δημιουργούν αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για ψηφιοποίηση των δικτύων διανομής ενέργειας. «Δημιουργούμε τεχνολογία που μετατρέπει τα δίκτυα σε αυτόνομα ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στην αυξημένη ζήτηση και την ενσωμάτωση των ΑΠΕ», συμπλήρωσε.

Ο Stephan May, CEO του τομέα Electrification & Automation της Siemens, δήλωσε:

«Η ενεργειακή μετάβαση ξεκινά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στη Siemens, προσφέρουμε συστήματα έτοιμα για το μέλλον που συνδυάζουν αυτοματοποίηση, εξηλεκτρισμό και ψηφιοποίηση — από διακοπτικό εξοπλισμό χωρίς SF6 έως ψηφιακά διασυνδεδεμένους υποσταθμούς και μικροδίκτυα. Οι λύσεις του αύριο είναι διαθέσιμες σήμερα, βοηθώντας επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και βιομηχανίες να εκσυγχρονίσουν με ασφάλεια τα δίκτυά τους και να επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση».

Πραγματοποιήθηκαν επίσης, προϊόντικές παρουσιάσεις των πεδίων Μέσης Τάσης blue GIS από τον Αντρέα Αντωνόπουλο, Sales Manager της Siemens καθώς και της πλατφόρμας Electrification X από τον Luca Brivio, Product Manager, Siemens Italy.

Ακολούθησε συζήτηση fireside chat μεταξύ των κ.κ. Δήμου Σαπίδη και Έμμας Μπενάι, Projects’ Procurement Director της METLEN, με τίτλο “The rising demand for electrification”. Η κα Μπενάι τόνισε ότι η METLEN, ως διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία, ευθυγραμμίζει τη στρατηγική της με στόχο την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και την ενσωμάτωση των ΑΠΕ σε βιομηχανικές και αστικές υποδομές. Όπως ανέφερε, για τις αναδυόμενες τεχνολογίες όπως το blue GIS, «Η METLEN αναζητά συνεργάτες που μοιράζονται τις αξίες της και διαθέτουν τεχνική εξειδίκευση, δέσμευση στη βιωσιμότητα και στις προηγμένες ψηφιακές λύσεις».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης προβλήθηκε το επετειακό βίντεο για τα 125 χρόνια Siemens στην Ελλάδα, ένα ορόσημο που υπογραμμίζει τη μακρόχρονη παρουσία και τη συμβολή της εταιρείας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η Ειρήνη Κουφάκη, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Ανθρώπινου Δυναμικού της Siemens στην Ελλάδα. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με cocktail party και drone show, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία για τους καλεσμένους.

Η δέσμευση της Siemens

Με το blue GIS, η Siemens συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις, που ενισχύουν την ενεργειακή μετάβαση και τη σύγχρονη ψηφιακή υποδομή της Ελλάδας.