Nova: Αποχαιρετά το λαμπερό σύμβολο του ιταλικού σινεμά Κλαούντια Καρντινάλε με τη βραβευμένη ταινία με Χρυσό Λέοντα «Sandra» απόψε στο Novacinema2!

Η Nova αποτίει φόρο τιμής στο λαμπερό σύμβολο του ιταλικού κινηματογράφου, την μοναδική ηθοποιό Claudia Cardinale και οι σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σήμερα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema2 τη βραβευμένη ταινία με Χρυσό Λέοντα, «Sandra».

Η «Sandra» με πρωταγωνιστές τους Claudia Cardinale, Jean Sorel, Michael Craig, Renzo Ricci και σκηνοθεσία του Luchino Visconti, είναι μια δραματική ταινία του 1965 (διάρκειας 105’) στην οποία η πρωταγωνίστρια, η Σάντρα, επιστρέφει στο πατρογονικό της σπίτι στην Τοσκάνη, την ημέρα της μνήμης του θανάτου του εβραίου πατέρας της στο Άουσβιτς. Είναι πλάι στον αμερικανό της σύζυγο, τον Άντριου, και συναντά για πρώτη της φορά τον αδελφό της, Τζιάνι, ο οποίος βρίσκει τρόπους να ταλαιπωρεί τον αθώο Άντριου. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τα δύο αδέλφια κρύβουν ένα μεγάλο μυστικό από τα παιδικά τους χρόνια. Η «Sandra» βραβεύτηκε με τον Χρυσό Λέοντα το υψηλότερο βραβείο που δίνεται σε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας.

