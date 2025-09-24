search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025
24.09.2025 14:40

Nova: Αποχαιρετά το λαμπερό σύμβολο του ιταλικού σινεμά Κλαούντια Καρντινάλε με τη βραβευμένη ταινία με Χρυσό Λέοντα «Sandra» απόψε στο Novacinema2!

24.09.2025 14:40
Claudia Cardinale

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αποτίει φόρο τιμής στο λαμπερό σύμβολο του ιταλικού κινηματογράφου, την μοναδική ηθοποιό Claudia Cardinale και οι σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σήμερα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema2 τη βραβευμένη ταινία με Χρυσό Λέοντα, «Sandra».

Η «Sandra» με πρωταγωνιστές τους Claudia Cardinale, Jean Sorel, Michael Craig, Renzo Ricci και σκηνοθεσία του Luchino Visconti, είναι μια δραματική ταινία του 1965 (διάρκειας 105’) στην οποία η πρωταγωνίστρια, η Σάντρα, επιστρέφει στο πατρογονικό της σπίτι στην Τοσκάνη, την ημέρα της μνήμης του θανάτου του εβραίου πατέρας της στο Άουσβιτς. Είναι πλάι στον αμερικανό της σύζυγο, τον Άντριου, και συναντά για πρώτη της φορά τον αδελφό της, Τζιάνι, ο οποίος βρίσκει τρόπους να ταλαιπωρεί τον αθώο Άντριου. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τα δύο αδέλφια κρύβουν ένα μεγάλο μυστικό από τα παιδικά τους χρόνια. Η «Sandra» βραβεύτηκε με τον Χρυσό Λέοντα το υψηλότερο βραβείο που δίνεται σε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας.

Απόλαυσε την ταινία στο Novacinema2 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

famellos_2409_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Η κυβέρνηση είναι αναντίστοιχη των επικίνδυνων εξελίξεων για την πατρίδα μας, για την Ευρώπη και για τον κόσμο»

diamantopoulou-karystianou-doukas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο ψυχές του ΠΑΣΟΚ απέναντι στα Τέμπη: Η Διαμαντοπούλου επιτίθεται στην Καρυστιανού, ο Δούκας αναγνωρίζει τον αγώνα της

tebi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Γονείς θύματος ζητούν να ασκηθεί δίωξη στην εταιρεία που κατασκεύασε τα έλαια σιλικόνης

thessaloniki adelfoktonos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που έπνιξε την αδελφή του με σακούλα – Δηλώνει μετανιωμένος

star-wars_2409_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Mandalorian and Grogu»: Κυκλοφόρησε το trailer της νέας ταινίας από το σύμπαν του «Star Wars» – Γιατί δίχασε τους fans (photos/video)

lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

