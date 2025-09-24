search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 21:23
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2025 20:09

ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0 – LIVE η πρεμιέρα του Europa League

24.09.2025 20:09
6667972

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League και ψάχνει ένα θετικό αποτέλεσμα για να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στην Ευρώπη.

Live η εξέλιξη του σκορ:

1′ Ξεκίνησε ο αγώνας.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης. 

Διαβάστε επίσης:

«Αθλητής της Χρονιάς» της Balkan Athletics ο Εμμανουήλ Καραλής

Με το δεξί η Σάκκαρη στη Κίνα, κέρδισε την Κρούγκερ μετά από «μαραθώνιο» 3,5 ωρών (video)

Κύπελλο Ελλάδας: Με γκολ του Μισεουί ο Άρης νίκησε με 1-0 τη Μαρκό και έκανε το 2Χ2 στη League Phase

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
reevs grant
LIFESTYLE

Κιάνου Ριβς και Αλεξάντρα Γκραντ απαντούν στις φήμες περί γάμου: Fake news!

mitsotakis nea yorki 99- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε γεύμα της ομογένειας ο Μητσοτάκης με τη Μαρέβα στη Νέα Υόρκη

dallas
ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Ντάλας: Ο δράστης είχε γράψει «ANTI – ICE» σε μία από τις σφαίρες – Δύο νεκροί

Rubio Lavrov
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Λαβρόφ-Ρούμπιο με μήνυμα Τραμπ σε Πούτιν: Η Μόσχα να λάβει ουσιαστικά μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου

diamantopoulou 112- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος στο Χ για τις δηλώσεις Διαμαντοπούλου για τη Μαρία Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
MALAMAS_SOKRATIS_GIANNIS
LIFESTYLE

Σωκράτης Μάλαμας: Η φωτογραφία με τον γιο του Γιάννη, την Ιουλία Καραπατάκη και το «ευχαριστώ»

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 21:22
reevs grant
LIFESTYLE

Κιάνου Ριβς και Αλεξάντρα Γκραντ απαντούν στις φήμες περί γάμου: Fake news!

mitsotakis nea yorki 99- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε γεύμα της ομογένειας ο Μητσοτάκης με τη Μαρέβα στη Νέα Υόρκη

dallas
ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Ντάλας: Ο δράστης είχε γράψει «ANTI – ICE» σε μία από τις σφαίρες – Δύο νεκροί

1 / 3