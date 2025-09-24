ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0 – LIVE η πρεμιέρα του Europa League

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League και ψάχνει ένα θετικό αποτέλεσμα για να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στην Ευρώπη.

Live η εξέλιξη του σκορ:

1′ Ξεκίνησε ο αγώνας.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.

Διαβάστε επίσης:

«Αθλητής της Χρονιάς» της Balkan Athletics ο Εμμανουήλ Καραλής

Με το δεξί η Σάκκαρη στη Κίνα, κέρδισε την Κρούγκερ μετά από «μαραθώνιο» 3,5 ωρών (video)

Κύπελλο Ελλάδας: Με γκολ του Μισεουί ο Άρης νίκησε με 1-0 τη Μαρκό και έκανε το 2Χ2 στη League Phase