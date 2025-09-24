search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 14:20
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2025 12:43

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ έκανε πραγματικότητα την επιθυμία εκατομμυρίων φιλάθλων – Κέντρικ Ναν και Τζέριαν Γκραντ αποκαλύπτουν την εντυπωσιακή αλλαγή στις εφετινές φανέλες του μπασκετικού Παναθηναϊκού (video)

24.09.2025 12:43
photo_panathinaikos

Μια πολύ ευχάριστη έκπληξη επεφύλασσε το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού AKTOR κατά την αποκάλυψη των νέων εμφανίσεων.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, Μέγας Χορηγός της ομάδας, άκουσε την επιθυμία των φιλάθλων, πήρε πρωτοβουλία και προσάρμοσε τα χρώματα του λογοτύπου που κοσμεί τη φανέλα του συλλόγου.

Με ένα απολαυστικό βίντεο, με πρωταγωνιστές τους Κέντρικ Ναν και Τζέριαν Γκραντ, το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ έκανε σήμερα τα αποκαλυπτήρια της αλλαγής προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού στους φιλάθλους.

Οι εκπλήξεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ δεν σταματούν εδώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται πολύ σύντομα μια ακόμα αποκάλυψη που θα ταράξει τα νερά.

Δείτε το βίντεο:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
patoulis 665- new
ΥΓΕΙΑ

Το στρατηγικό σχέδιο του ΙΣΑ για τις ελλείψεις υγειονομικού προσωπικού στα νησιά

mytilineos
BUSINESS

Μυτιληναίος: Έως και το 25% της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ χάνεται – Χρειάζονται επενδύσεις στις βασικές υποδομές

kyvernoepithesi-aerodromia-1
ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Συνελήφθη ένας άνδρας στη Βρετανία

olga-kefalogianni-new
ΕΛΛΑΔΑ

Όλγα Κεφαλογιάννη: «Άφησα πίσω μου την προδοσία – Τα παιδιά μου είναι η προτεραιότητά μου» (Video)

kafeneio_ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έκρηξη από φιάλη υγραερίου σε καφενείο, ένας ελαφρά τραυματίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

marinella-remos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Ρέμος για τη Μαρινέλλα: «Η ίδια θα ήθελε να φύγει εκείνο το βράδυ - Δυστυχώς ούτε έφυγε ούτε έμεινε» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 14:20
patoulis 665- new
ΥΓΕΙΑ

Το στρατηγικό σχέδιο του ΙΣΑ για τις ελλείψεις υγειονομικού προσωπικού στα νησιά

mytilineos
BUSINESS

Μυτιληναίος: Έως και το 25% της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ χάνεται – Χρειάζονται επενδύσεις στις βασικές υποδομές

kyvernoepithesi-aerodromia-1
ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Συνελήφθη ένας άνδρας στη Βρετανία

1 / 3